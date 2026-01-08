La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la fecha oficial en la que se llevará a cabo el sorteo nacional para designar a los ciudadanos que serán miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril.

En este proceso se seleccionarán a cerca de 842,000 ciudadanos, quienes actuarán como la máxima autoridad electoral en cada mesa de sufragio durante la jornada.

📢 ¡Atención! Este 29 de enero se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. El proceso se realizará a nivel nacional.



🗳️ Fecha de las #EG2026: 12 de abril



Para más info, ingresa aquí 👉 https://t.co/j1xEaPBpEU pic.twitter.com/qKrk3SR5MV — ONPE (@ONPE_oficial) January 7, 2026

Para estos comicios, el organismo electoral determinó que el sorteo sea el jueves 29 de enero de 2026. Tras el sorteo, se habilitará un periodo para presentar tachas o excusas justificadas, tras lo cual la lista definitiva de los seleccionados será publicada oficialmente el 11 de febrero.

Asimismo, la ONPE ha dispuesto que cada mesa cuente con nueve miembros: tres titulares y seis suplentes, con el objetivo de asegurar la instalación oportuna de las mesas.

Los ciudadanos que cumplan efectivamente con esta labor recibirán una compensación económica equivalente al 3% de una UIT, que se estima en S/ 160.50 según los valores proyectados para 2026. Además del incentivo monetario, los miembros de mesa de los sectores público y privado tendrán derecho a un día de descanso remunerado.

La ONPE iniciará la capacitación obligatoria 45 días antes de la votación, ampliando el periodo de preparación habitual para garantizar el correcto manejo del escrutinio. Los seleccionados podrán instruirse de manera presencial o a través de la plataforma virtual ONPE Educa, donde recibirán guías sobre sus funciones como presidentes, secretarios o terceros miembros.