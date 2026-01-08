Hernán Medrano Marin
Declaran de interés construcción de área recreativa en playa de Miraflores: en qué consiste el proyecto y su posible impacto
Declaran de interés construcción de área recreativa en playa de Miraflores: en qué consiste el proyecto y su posible impacto

Declaran de interés construcción de área recreativa en playa de Miraflores: en qué consiste el proyecto y su posible impacto

Con el objetivo de brindar un espacio seguro y destinado a actividades recreativas, el municipio miraflorino ha publicado hace unos días la declaratoria de interés de un proyecto denominado “Centro de entretenimiento familiar - Costa Verde Miraflores”, a unos cuantos metros de la Playa Los Delfines. Si bien la idea es recuperar una zona que por bastante tiempo ha estado abandonada y, en parte, destinada a otros fines, algunos vecinos han mostrado su preocupación ante lo que sugieren podría tener un impacto no del todo positivo para el distrito y su litoral.

