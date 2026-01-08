Declaran de interés construcción de área recreativa en playa de Miraflores: en qué consiste el proyecto y su posible impacto

Cabe precisar que la Municipalidad de Miraflores, a través de su Comité de Promoción de la Inversión Privada (CPIP), puso de conocimiento de los potenciales inversionistas la propuesta enmarcada en el Decreto de Alcaldía N° 018-2024/MM y que “busca la puesta en valor de activos municipales”. Por el momento, la comuna se encuentra a la espera de que alguna otra persona, natural o jurídica, o empresa se interese en la iniciativa y lo comunique.

La idea es recuperar una zona que por bastante tiempo ha estado abandonada y, en parte, destinada a otros fines.

En tanto, la preocupación vecinal pasa por el hecho de que dicha obra, de concretarse, repercuta en la estabilidad del suelo, afecte área de playa y tenga un impacto en el medio ambiente. Además, otro temor es que los trabajos no lleguen a ser finalizados y termine siendo un “elefante blanco” en el distrito, tal como lo es el coliseo Manuel Bonilla, cuya remodelación está paralizada por problemas legales y geotécnicos desde el 2022. A la fecha es usado como depósito municipal.

Detalles del proyecto

De acuerdo con la ficha del proyecto, este tiene como finalidad transformar el Parque de Los Pinos, ubicado a un lado de la playa Los Delfines, en la Costa Verde, “en un espacio de alta calidad para actividades familiares, sociales y deportivas. Busca promover el desarrollo humano, hábitos saludables y las actividades deportivas, revitalizando una zona actualmente subutilizada“.

El área total del predio matriz es de 435.127,30 metros cuadrados, de los cuales 31.772 metros cuadrados corresponderá al proyecto, con Partida Registral N°49014241. El estado actual del sitio, según se detalla, contempla “losas deportivas sin uso, áreas verdes descuidadas, baños sin mantenimiento y desmontes de basura”.

Se busca que el proyecto incluya infraestructura para fútbol, una cancha fútbol 11, 4 canchas de pádel, 2 canchas de vóley, vestidores, zona de juegos y áreas recreativas infantiles, juegos inflables, fiestas infantiles, restaurante de 5 tenedores (comida típica peruana), eventos, 130 estacionamientos, tópico, garitas y almacenes.

Los tipos de piso contemplados son grass sintético, cemento frotachado y madera en tribunas. Para los baños, se contempla los materiales de cerámica, porcelanato y pintura al óleo. Asimismo, como medida de seguridad habrá un cerco perimetral. La ficha del proyecto precisa que se requiere efectuar un estudio de impacto vial para garantizar un acceso seguro al recinto.

En tanto, la inversión estimada para esta iniciativa alcanzaría los 10 millones de soles, con una plazo de ejecución de 1 año y un plazo de concesión de 30 años. Por otro lado, entre los beneficios municipales habría el pago mensual fijo de 30 mil soles más un componente variable del 1,5% de las ventas netas. En el caso de los vecinos con tarjeta miraflorina, se tiene pensado que haya un descuento del 15%.

La inversión estimada para esta iniciativa alcanzaría los 10 millones de soles.

Todas estas características corresponden a una propuesta de parte de un inversor, que la ha hecho llegar a la municipalidad de Miraflores, pero que pueden variar según lo que proponga alguna otra parte inversora e interesada en hacerse con el proyecto.

Por otro lado, el plazo para presentar la expresión del interés por esta iniciativa es de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación. Los interesados deberán presentar una carta simple dirigida al CPIP a través de Mesa de Partes de la comuna o de su plataforma virtual institucional.

Como parte de las condiciones, se señala que la empresa adjudicada será titular de la fábrica durante la vigencia. No obstante, al vencimiento, los bienes edificados se transferirán a la Municipalidad de Miraflores, a título gratuito.

Precisiones del municipio

Lino De La Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Miraflores, detalló que en el 2024 se aprobó una ordenanza y un decreto de alcaldía para promover la inversión privada en el distrito. Este marco legal motivó que la comuna reciba tres propuestas de interés por parte de privados para desarrollar actividades dentro de la jurisdicción. Una de estas es la construcción y operación de un centro de entretenimiento familiar.

“Este centro tiene dos componentes centrales. Una parte deportiva y una parte de entretenimiento. Dentro de la parte deportiva se va a desarrollar una cancha de fútbol de tamaño regular que pueden dinámicamente convertirse en canchas de fútbol 7. Aparte de esto se tendrá instalaciones de canchas de pádel, canchas multiuso y otra área que tiene que ver con el entretenimiento. La idea es que sobre este terreno ubicado en la playa de Los Delfines se pueda desarrollar un espacio para el vecino miraflorino, porque lo que existe hoy en ese lugar es una situación bastante lamentable“, explicó.

De La Barrera agregó que ante la propuesta recibida por parte del privado, lo que se ha hecho es someterla al Concejo Público Municipal, al cual le ha parecido de interés. Por ello, dijo que cumpliendo el principio de transparencia, se hizo público la declaratoria de interés a fin de que cualquier otra persona o inversor tuviese a bien presentar una propuesta mejor, en cuyo caso haremos una competencia entre ambas para ver cuál resulta más favorable para el distrito. Si nadie se presenta en 30 días calendario, entonces se consolidará la propuesta presentada por el inversor y se procederá a negociar los términos contractuales.

“Si dentro de los 30 días se presenta otra persona jurídica que ofrece un proyecto más bonito, más simpático, que le reditúa más a Miraflores, en ese caso lo que se hace es un concurso público donde los criterios de selección básicamente son las mayores ventajas que tenemos para el distrito. Se hace el proceso de selección y se establece cuál es el ganador. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que no exista ninguna otra persona que se interese en este proyecto, en cuyo caso, vencido los 30 días, pasamos a la negociación contractual. En cualquiera de los dos casos demorará aproximadamente 30 días. En tanto, el plazo que estima el proponente actual en el que puede desarrollar este proyecto es de 6 a 8 meses“, precisó.

Por otro lado, el funcionario resaltó que este proyecto se desarrollará sobre un área de propiedad de Miraflores, sin transgredir otras competencias, como de la Municipalidad de Lima, ni los derechos de la Marina de Guerra del Perú. Añadió que se ha sido muy escrupuloso con evitar que existan afectaciones de esa naturaleza.

En la zona existen algunas canchas de deporte que están en muy mal estado, abandonadas hace mucho tiempo y lo que nosotros buscamos con esto es una recuperación de valor. “Lo que tratamos es recuperar el espacio público con obras, evitando la erosión del mar. El mar se está llevando parte importante de la propiedad del distrito producto de que quiere recuperar su espacio natural. Entonces, estamos haciendo obras para evitar que eso ocurra”, manifestó.

Asimismo, De La Barrera afirmó que ya han recibido a partir de la publicación de la declaratoria de interés del proyecto la comunicación de varias personas que desean hacer una propuesta de valor.

Preocupación vecinal

Axel Montero, vecino de Miraflores que vive en el malecón, comentó a El Comercio que la preocupación de algunos residentes es que la posible infraestructura que se construya en la Costa Verde, con el tiempo se vea afectada por la erosión en la zona, pues hay un peligro por los fuertes oleajes que existen allí.

“Estuve leyendo sobre el proyecto. En mi opinión, va a generar un caos en las vías de la Costa Verde y parece más una acción para justificar lo del coliseo Bonilla. Los vecinos seguimos a la espera de su recuperación, pues esta gestión también ha tenido la intención de privatizarlo" sostuvo.

De acuerdo con la ficha del proyecto, este tiene como finalidad transformar el Parque de Los Pinos, ubicado a un lado de la playa Los Delfines, en la Costa Verde.

En tanto, Aurora Fernández, residente miraflorina, manifestó que se debería detallar muy bien a los vecinos las razones del proyecto y cuál será su impacto en el entorno, ya que se trata de un área de playa. Si bien destacó que el hecho de que se recupere una zona que por mucho tiempo ha estado descuidada es algo positivo, señaló que los propósitos deben estar bien claros para que no se comentan los mismos errores que, según afirma, se han cometido en otras obras en el distrito.

“Se debe ser transparente e informar a los vecinos. Entiendo que es una declaratoria de interés, pero podría avanzar rápido así que tenemos que estar vigilantes. Esperemos que esta vez sí se aproveche un espacio para beneficio del vecino, y no lo contrario", exclamó.

Por su parte, el regidor miraflorino Renato Otiniano consideró que el mencionado proyecto tiene algunas particularidades. Si bien hoy la playa Los Delfines no tiene mayor uso, afirmó que es un espacio público y abierto para el vecino y la comunidad. “No podemos negar que existe la necesidad de recuperar las playas miraflorinas. El ubicar comercios “5 tenedores” excluyen a la la ciudadanía del uso común de estos espacios“, comentó.

Este es el estado actual del sitio donde estaría ubicado el proyecto.

Sin embargo, Otiniano destacó que de igual manera le parece interesante el implementar un área deportiva en el distrito, tal como lo tienen San Miguel y Magdalena, por ejemplo. En ese aspecto, dijo que Miraflores presenta un déficit.

Por lo tanto, el regidor consideró la necesidad de privilegiar espacios de playa para la comunidad y generar al mismo tiempo espacios para las áreas deportivas, los mismos que precisó deben estar administrados por la municipalidad y no por un privado. “Si se consiguieron grandes inversiones para el puente, el óvalo central o los módulos de seguridad ciudadana, también veo posible conseguir financiación para potenciar esta zona de playa“, dijo.

Análisis del impacto del proyecto

En diálogo con El Comercio, el ingeniero Alexandre Almeida, director de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima, consideró que la recuperación de un área subutilizada como la del Corredor Ribereño de la Costa Verde, alineada con políticas de revalorización de espacios públicos, puede ser un punto positivo. A ello agregó que el enfoque familiar, deportivo y recreativo que se le da al proyecto es muy coherente con el perfil socioeconómico de Miraflores y la vocación como distrito saludable y turístico.

“Es una buena intención urbana y social la recuperación de un espacio subutilizado. Contribuye a la activación urbana de la zona de transición entre ciudad, malecón y playa. Precisamente, esta zona de transición, al día de hoy, está bastante fragmentada funcionalmente. Otro aspecto relevantes es el modelo de inversión privada, sin desembolso público“, opinó.

Se propone una intención urbana y social de recuperación de un espacio subutilizado.

En cuanto a los riesgos que podría haber, Almeida señaló que se debe tener en cuenta que la Costa Verde es un espacio altamente sensible en el aspecto ambiental, paisajístico y vial. Sostuvo que el proyecto puede ser percibido como una privatización indirecta del espacio público, por lo que es importante definir con claridad el asunto del acceso universal y los horarios libres de pago.

“Como debilidades, podemos mencionar, por ejemplo, riesgos de movilidad, ambientales y falta de información sobre gobernanza y control. Son algunos aspectos que deberían ser considerados. Hay que tener una estrategia. Pero definitivamente, creo que podría aportar bastante a esta área”, comentó.

El experto detalló que el proyecto, como está pensado, necesitará una intervención a través de lo que se llaman superficies duras, como estacionamientos, losas, techos. Se debe contemplar, además, el arrastre de aceite de vehículos, grasas de restaurantes, residuos sólidos; por ello, es muy importante que todo eso sea muy bien cuidado para que no termine directamente en la arena o en el mar. “Si no se tiene un cuidado de los residuos sólidos podría haber un impacto relacionado a la contaminación del agua y también una pérdida de la calidad recreativa“, explicó.

El área destinada al posible proyecto comprende 31.772 metros cuadrados.

Por otro lado, en relación a la evaluación económica financiera, Almeida dijo que el pago mensual le parece un poco bajo (30 mil soles por mes), teniendo en cuenta la ubicación estratégica, la duración de la concesión y la exclusividad del terreno.

“Sabemos que Miraflores tiene una ciudadanía altamente activa y vigilante. Si el proyecto no es bien trabajado podría enfrentar oposición. Podría percibirse como una elitización del espacio o restricción del mismo. Más aun si se incrementa el tráfico. Entonces es muy importante que esta propuesta tenga a la comunidad involucrada, que se le consulte y comunique tempranamente“, finalizó.