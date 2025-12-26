Existe preocupación entre los vecinos de Miraflores por la caída de una parte del muro de seguridad que separa la vereda del acceso a la playa Los delfines, en la Costa Verde.

Según un reporte de RPP Noticias, aproximadamente 10 metros de esa estructura se derrumbó aparentemente por la humedad y la erosión.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Asimismo, dicho medio pudo constatar que en otras partes de esa playa el agua ha comenzado a erosionar la tierra y existen diversos forados debajo de la vereda.

De acuerdo con lo mostrado en las imágenes, por el momento se ha colocado cintas de seguridad para evitar que transeúntes y visitantes se acerquen a ese lugar, ante el riesgo que supone la caída de parte del muro.

Cintas de seguridad en la entrada a la playa Los delfines, en la Costa Verde del distrito de Miraflores | Captura RPP

VIDEO RECOMENDADO