Peligro en la playa Los delfines por la caída de una parte del muro de seguridad que la separa de la vereda | Foto: Captura RPP
Peligro en la playa Los delfines por la caída de una parte del muro de seguridad que la separa de la vereda | Foto: Captura RPP
Redacción EC
Redacción EC

Existe preocupación entre los vecinos de por la caída de una parte del muro de seguridad que separa la vereda del acceso a la playa Los delfines, en la Costa Verde.

Según un reporte de RPP Noticias, aproximadamente 10 metros de esa estructura se derrumbó aparentemente por la humedad y la erosión.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Asimismo, dicho medio pudo constatar que en otras partes de esa playa el agua ha comenzado a erosionar la tierra y existen diversos forados debajo de la vereda.

De acuerdo con lo mostrado en las imágenes, por el momento se ha colocado cintas de seguridad para evitar que transeúntes y visitantes se acerquen a ese lugar, ante el riesgo que supone la caída de parte del muro.

Cintas de seguridad en la entrada a la playa Los delfines, en la Costa Verde del distrito de Miraflores | Captura RPP
Cintas de seguridad en la entrada a la playa Los delfines, en la Costa Verde del distrito de Miraflores | Captura RPP

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC