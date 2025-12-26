Hoy viernes 26 se inicia el ‘éxodo’ por Año Nuevo: una semana de puentes por feriados y congestión en carreteras

El Año Nuevo se adelanta con fuerza en las carreteras. Tras la Navidad, muchas personas ya se preparan para viajar y recibir el 2026 fuera de casa. En el caso de Lima, por ejemplo, los vehículos se dirigen principalmente hacia el sur, el norte y la selva central. Ante este panorama, surge la preocupación por cómo evitar contratiempos o inconvenientes durante el trayecto.

Este intenso movimiento se explica porque el Año Nuevo cae miércoles 31 de diciembre; y el jueves 1 de enero será feriado. A ello se suma que el Ejecutivo declaró el viernes 2 de enero como día no laborable, lo que ha llevado a muchas personas a aprovechar estas fechas para ir a la playa o viajar a distintas regiones del país. Incluso, algunos han optado por adelantar su salida y partir hacia sus destinos desde hoy, 26 de diciembre.

¿Cuántos vehículos se espera que salgan entre hoy y el fin de semana?

Para conocer la proyección del flujo vehicular de los próximos días, El Comercio conversó con Carlos Brusso, vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). El funcionario explicó que, en el caso de los vehículos destinados exclusivamente al transporte de pasajeros a nivel nacional, las cifras suelen incrementarse en estas fechas. Por ello, la entidad activó el plan de fiscalización Viaje Seguro Navidad 2025 – Año Nuevo 2026, el cual se inició el 15 de diciembre.

La Panamericana Sur es una de las vías que concentrará mayor flujo vehicular durante el fin de semana, según las proyecciones de la Sutran.

Brusso reveló a este Diario que, desde esa fecha hasta el 24 de diciembre, se han registrado 48.000 viajes a nivel nacional, lo que representa más de 2.8 millones de pasajeros movilizados . En cuanto al comportamiento diario, detalló que el viernes 19 de diciembre se realizaron 5.200 viajes; el sábado 20, 5.300; el domingo 21, 5.500; el lunes 22, 5.500; el martes 23, 5.700; y el miércoles 24, 2.600. Esta última cifra evidencia una disminución, ya que este año muchas personas tomaron previsiones para no viajar a última hora .

Asimismo, sostuvo que para hoy, viernes 26, se estima un flujo similar, que oscilaría entre los 2.000 y 2.600 viajes. No obstante, para el sábado y domingo se proyecta un aumento considerable, con cifras que podrían alcanzar entre 5.500 y 5.700 viajes diarios .

Los puntos más críticos y principales problemas en las carreteras

Carlos Brusso añadió que cualquier incidente en las vías nacionales puede ser reportado a través del aplicativo Viaje Seguro, el cual cuenta con un mapa interactivo de alertas que identifica los tramos con puntos verdes (libre tránsito), amarillos (flujo parcial) y rojos (tránsito totalmente interrumpido).

“Existen cuatro ejes principales de incidentes que solemos identificar: factores climatológicos, como huaicos o derrumbes; factores humanos, como protestas y bloqueos; problemas de infraestructura, vinculados al mantenimiento de una vía; y problemas de tránsito, como accidentes en carretera. Toda esta información la recabamos con nuestro personal desplegado, la corroboramos con los concesionarios viales y la actualizamos en el mapa. Esto no solo permite saber si una vía está libre, sino que también ayuda a las personas a planificar su viaje y optar por rutas alternas si encuentran una vía interrumpida”, explicó el vocero.

La aplicación Viaje Seguro de la Sutran permite conocer en tiempo real el estado de las carreteras.

Brusso resaltó además que la Sutran ha desplegado dispositivos cinemómetros en los tramos que concentran el mayor número de siniestros viales en el país, con el objetivo de detectar y sancionar a los conductores que incumplen las normas de tránsito.

Los cinemómetros permiten registrar en tiempo real la velocidad de los vehículos que circulan por la red vial bajo competencia de la Sutran. De esta forma, la entidad identificó los puntos más críticos de las carreteras del país.

Lima

Carretera Central: km 39 al 130 (Huarochirí)

Panamericana Norte: km 70 al 100 (Huaral)

Panamericana Norte: km 110 al 200 (Huaura y Barranca)

Carretera Lima–Canta: km 30 al 75 (Canta)

Panamericana Sur: km 60 al 128 (Cañete)

Arequipa

Panamericana Sur: km 800 al 930 (Camaná)

Panamericana Sur: km 960 al 980 (Arequipa)

Carretera Costanera: km 80 al 100 (Islay)

Arequipa–Matarani: km 0 al 38 (Islay y Arequipa)

Arequipa–Juliaca: km 5 al 20 (Arequipa)

Arequipa–Juliaca: km 115 al 130 (Arequipa)

Junín

Puente Stuart–Pilcomayo: km 78 al 110 (Jauja y Concepción)

Carretera La Oroya–Puente Stuart: km 50 al 70 (Jauja)

Ica

Panamericana Sur: km 180 al 190 (Chincha)

Panamericana Sur: km 480 al 490 (Nasca)

Autopista Chincha–San Andrés: km 195 al 226 (Pisco)

Carretera Libertadores: km 10 al 20 (Pisco)

La Libertad

Panamericana Norte: km 460 al 480 (Virú)

Panamericana Norte: km 525 al 595 (Trujillo y Ascope)

Panamericana Norte: km 610 al 650 (Ascope)

Lambayeque

Panamericana Norte: km 740 al 770 (Chiclayo)

Panamericana Norte: km 800 al 840 (Lambayeque)

Moquegua

Panamericana Sur: km 1140 al 1165 (Mariscal Nieto)

Carretera Costanera: km 120 al 140 (Ilo)

Empalme Panamericana Sur–Puerto de Ilo: km 10 al 30 (Ilo)

Moquegua–Torata: km 0 al 25 (Mariscal Nieto)

Autoridades prevén que entre sábado y domingo se registre el mayor número de viajes interprovinciales por las celebraciones de fin de año.

Panorama

Durante las primeras horas de la mañana, si bien ya se viene registrando la salida de conductores desde la capital hacia distintos destinos para pasar el fin de año, aún no se reportan inconvenientes significativos. Además, hace una semana el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad de Mala inauguraron el Intercambio Vial Bujama, ubicado en el kilómetro 90 de la Panamericana Sur, una obra clave en uno de los tramos más transitados del país y que por años fue escenario de tragedias viales.

El proyecto eleva la Panamericana Sur mediante dos puentes de 20,50 metros de longitud, con una altura libre de 5,80 metros para el tránsito inferior, lo que permite un flujo vehicular más seguro y descongestionado. Además, incorpora circuitos peatonales y ciclovías.

“ Si bien quedaban pendientes algunos detalles, como trabajos de pintura y señalización en ciertos puntos, la obra se culminó y el tránsito ya está permitido . Con esta nueva infraestructura, los veranos también serán más seguros y fluidos para los miles de turistas que se desplazan cada año hacia las playas del sur. El intercambio vial permitirá un tránsito más rápido y ordenado en la Panamericana Sur, reduciendo los cuellos de botella y los tiempos de viaje, especialmente en temporada alta”, informó el MTC.

🚗🇵🇪 ¡Obras que transforman el sur! #PROINVERSIÓN, el @MTC_GobPeru y la Municipalidad Distrital de Mala inauguraron el Intercambio Vial Bujama, una obra de

S/ 39 millones que mejora la seguridad y el tránsito en la Panamericana Sur.



🛣 Con nuevos puentes, ciclovías y accesos… pic.twitter.com/jIubnsSw3J — ProInversión Perú (@ProInversionPe) December 11, 2025

Destinos y recomendaciones

Respecto a los destinos más demandados, Carlos Brusso señaló que los viajeros suelen dirigirse a las playas del sur de Lima, así como a los balnearios de Ica y La Libertad. Un sector importante de la ciudadanía también opta por viajar hacia la sierra peruana, principalmente a Junín .

Ante la alta demanda y el apuro por llegar a los distintos destinos, el vocero de la Sutran brindó una serie de recomendaciones. “Si va a viajar en bus, debe asegurarse de que el transporte sea formal y brinde un servicio adecuado. Esto puede verificarse a través de la aplicación Viaje Seguro, donde, al tomar una foto de la placa del vehículo, se puede conocer si está habilitado y acceder a los datos de los conductores, como la vigencia de su licencia”, indicó.

Asimismo, exhortó a la población a reportar cualquier incidente en las vías a través del número 0800-12345 de “Aló Sutran”, que permite enlazar la llamada con las autoridades correspondientes para mitigar riesgos. También recordó que está disponible el Fiscafono de la Sutran, cuyo número es 999 382 606, una línea de WhatsApp operativa las 24 horas, mediante la cual los pasajeros pueden reportar emergencias, transporte informal, casos de acoso o incidencias en carreteras, contribuyendo así a garantizar viajes más seguros.

Pese al incremento del tránsito por Año Nuevo, en Lima continúa la exoneración del cobro de peajes. / JOEL ALONZO

¿Se pagarán peajes?

Una de las últimas interrogantes que este Diario buscó absolver es si se mantendrá la exoneración del cobro de peajes en la capital y, de no ser así, cuáles serían los peajes que volverían a cobrarse.

Ante ello, la gerenta de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Mariella Falla Chanamé, confirmó a El Comercio que se continuará sin cobrar ningún peaje, ni en la Panamericana Norte ni en la Panamericana Sur, ni en cualquier otro que haya estado en operación anteriormente. “Ya sea para el sur o para el norte, no se está cobrando ningún peaje en la capital”, aseguró.