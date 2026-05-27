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Resumen

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este miércoles el despliegue del material electoral hacia distintas regiones del país con miras a la segunda vuelta presidencial 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio. El operativo comenzó desde el almacén de la ONPE ubicado en Lurín y contempla envíos por vía aérea y terrestre a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) priorizando las zonas más alejadas del territorio nacional.

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