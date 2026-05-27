La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este miércoles el despliegue del material electoral hacia distintas regiones del país con miras a la segunda vuelta presidencial 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio. El operativo comenzó desde el almacén de la ONPE ubicado en Lurín y contempla envíos por vía aérea y terrestre a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) priorizando las zonas más alejadas del territorio nacional.

Durante la actividad participaron representantes de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes remarcaron la importancia de garantizar un proceso electoral sin retrasos ni inconvenientes logísticos, tras los cuestionamientos registrados durante la primera vuelta electoral.

Primer envío llegará a 19 Oficinas Descentralizadas

El gerente de Gestión Electoral de la ONPE, Gustavo García Hidalgo, informó que en esta primera jornada se ha programado el envío de material electoral a 19 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). De ellas, ocho recibirán el material por vía aérea y once por vía terrestre.

Las rutas aéreas comprenden las ODPE de:

Atalaya

Coronel Portillo

Puerto Inca

Requena

Ucayali

Mariscal Ramón Castilla

Maynas

Tambopata

En tanto, las rutas terrestres estarán dirigidas hacia:

Chachapoyas

Moyobamba

Bagua

Bongará

Jaén

Mariscal Cáceres

San Martín

Alto Amazonas

Quispicanchis

Canchis

Espinar

Gustavo García Hidalgo, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, declarando para la prensa durante el despliegue del material electoral para la segunda vuelta desde el almacén del a ONPE. (Foto: Diego Aquino).

“Estamos evacuando todo lo que es selva por vía aérea, porque son los que tienen la distancia más larga en llegar”, explicó García Hidalgo mientras se realizaba la salida de los primeros camiones.

El funcionario indicó además que el despliegue nacional continuará diariamente hasta este domingo. Para Lima y Callao, la ONPE ha contratado 217 vehículos de la empresa AFE y el reparto del material electoral se realizará el viernes 5 de junio desde las 10 de la noche.

ONPE pide entrega anticipada de locales de votación

Durante la actividad, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, solicitó públicamente a universidades privadas y entidades educativas entregar sus locales de votación desde el viernes, con el objetivo de facilitar el ingreso anticipado de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el material electoral.

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, durante el despliegue del material electoral para la segunda vuelta desde el almacén del a ONPE. (Foto: Mario Zapata / GEC.)

“Las universidades privadas, agradeceríamos que nos hagan entrega de los locales el viernes, ¿Por qué? Porque tiene que acantonarse las Fuerzas Armadas, tiene que llegar la Policía Nacional del Perú y tenemos que entregar el material temprano”, manifestó.

Pachas señaló que la meta es abrir los locales de votación desde las 6:00 de la mañana del domingo 7 de junio para agilizar el ingreso de miembros de mesa, electores, personeros y prensa acreditada.

Material electoral será transportado por empresa AFE. (Foto: Mario Zapata / GEC.)

Asimismo, explicó que el material electoral para Lima y Callao saldrá el viernes por la noche y deberá estar distribuido como máximo hasta la 1:00 de la tarde del sábado.

“Los locales de votación los entregan entre el viernes y el sábado. Entonces nosotros salimos el viernes en la noche para estar en todos los locales de votación el sábado antes del mediodía”, indicó García Hidalgo al ser consultado por los retrasos registrados durante la primera vuelta.

Riesgo por paro agrario

Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue el impacto que podría generar el paro agrario en algunas regiones del país. Bernardo Pachas reconoció que el paro agrario que se desarrolla en distintas regiones del país representa un riesgo para el traslado del material electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

La medida de fuerza impulsada por productores de arroz ha generado bloqueos de carreteras y restricciones en vías de conexión de regiones como San Martín, Piura, Lambayeque, Arequipa y Ucayali, varias de ellas incluidas dentro de las rutas de despliegue electoral anunciadas por la ONPE.

Arrojaron arroz en la pista a manera de protesta. Foto: GEC.

Pachas hizo un llamado al Gobierno Central para evitar que las protestas afecten el traslado del material electoral hacia las distintas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

“Damos la invocación para que estos camiones y todo el material llegue al país como queremos”, señaló.

El funcionario indicó además que la ONPE viene coordinando acciones de contingencia junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los convoyes y evitar retrasos en las rutas de distribución.

“Ya salieron los ministros ayer a hablar para solucionar el tema del paro y nos van a brindar toda la seguridad del caso”, sostuvo.

JNE reforzará fiscalización electoral

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, destacó el trabajo conjunto entre el JNE y la ONPE para asegurar la transparencia del proceso electoral y evitar problemas logísticos durante la segunda vuelta.

“El jurado viene articulando muy de cerca con la ONPE a efecto de garantizar que este 7 de junio el material electoral llegue con oportunidad y que no haya problemas logísticos”, afirmó.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, durante el despliegue del material electoral para la segunda vuelta desde el almacén del a ONPE. (Foto: Mario Zapata / GEC.)

Burneo informó además que el sistema electoral reforzará las labores de fiscalización antes, durante y después de la jornada electoral. Según detalló, más de 25 mil fiscalizadores serán desplegados en todo el país y supervisarán el cierre de campaña, la llegada del material electoral, el funcionamiento de los locales de votación y el repliegue posterior al conteo de votos.

“Hemos fortalecido el número de fiscalizadores con el despliegue de fiscalizadores de contingencia. Estamos fiscalizando las 24 horas del día, los siete días a la semana”, sostuvo.

Contraloría y cuestionamientos por costos logísticos

En el transcurso de la conferencia, los representantes de la ONPE fueron consultados sobre un informe de la Contraloría que advertiría presuntas irregularidades en la contratación del servicio logístico utilizado durante la primera vuelta electoral, en la que habría estado involucrada la Galaga SAC, empresa que fue contratada para desplegar el material.

Además, la prensa cuestionó el incremento en el costo del traslado del material electoral, señalando que anteriormente se hablaba de un pago de S/0,60 por kilo transportado, mientras que ahora la cifra ascendería a S/7 por kilo.

Ante ello, García Hidalgo respondió que se trata del “precio del proceso”, sin brindar mayores detalles.

Contraloría implica a 10 funcionarios en presuntas irregularidades, la demora en la distribución habría afectado a 3.605 mesas de votación.

Posteriormente, Burneo evitó pronunciarse sobre el informe de la Contraloría y señaló que dicho documento no ha sido comunicado formalmente al JNE.

“La Contraloría tiene sus funciones en el marco de la supervisión y fiscalización en los sistemas administrativos y lo que corresponde a responsabilidad funcionales”, indicó.

Proclamación de resultados podría darse en menos de un mes

Finalmente, Burneo estimó que la proclamación oficial de resultados del Senado y la Cámara de Diputados podría concretarse en menos de un mes, dependiendo de la carga procesal y de los posibles pedidos de nulidad o recuento de votos que puedan presentarse tras la segunda vuelta.

“Nosotros estimamos que esto va a estar en función del número de carga jurisdiccional que va a haber, hemos tenido una carga sin precedentes en esta primera vuelta. Estimamos que va a ser menor considerando que ya va a haber dos organizaciones políticas que van a estar compitiendo”, afirmó Burneo.

El titular del JNE señaló que el organismo electoral continuará trabajando “con independencia, transparencia y objetividad” durante todas las etapas del proceso electoral.