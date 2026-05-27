Resumen
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Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), según confirmó El Comercio la propia magistrada. Además, señaló que su decisión se debe a temas “administrativos” y “no jurisdiccionales”.
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