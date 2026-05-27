Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), según confirmó El Comercio la propia magistrada. Además, señaló que su decisión se debe a temas “administrativos” y “no jurisdiccionales”.

Según se conoció, Helder Domínguez, actual vicepresidente del colegiado, asumiría el cargo dejado por Pacheco, cuando se haga efectiva la renuncia.

Luz Pacheco, renunció al cargo como presidenta del Tribunal Constitucional.



La magistrada confirmó a @Politica_ECpe que su renuncia se debe a temas "administrativos" y "no jurisdiccional".



Helder Dominguez, asumiría la presidencia cuando se haga efectiva la renuncia. pic.twitter.com/4iz8rYIJ7v — Karem Barboza (@karembq) May 27, 2026

Con esta renuncia, se mantendrá como integrante del Tribunal Constitucional pero ya no ejercerá el puesto a la cabeza de esta institución. El vicepresidente actual, Helder Rodríguez, sería encargado de asumir el puesto vacante.

El 4 de setiembre del 2024, Luz Pacheco Zerga fue elegida como presidenta del TC en reemplazo de Francisco Morales. El periodo de su gestión duraría hasta fines de este 2026.

Participaron en la elección los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich, Pedro Hernández Chávez y Gustavo Gutiérrez Ticse.

En aquel momento, Pacheco obtuvo cuatro votos del Pleno del TC, incluido el suyo. A su favor votaron Ochoa Cardich, Monteagudo Valdez y Domínguez Haro.