Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luz Pacheco fue elegida como presidenta del Tribunal Constitucional . Foto: GEC / Hugo Pérez
Luz Pacheco fue elegida como presidenta del Tribunal Constitucional . Foto: GEC / Hugo Pérez
Por Redacción EC

Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), según confirmó El Comercio la propia magistrada. Además, señaló que su decisión se debe a temas “administrativos” y “no jurisdiccionales”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.