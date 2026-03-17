La presidenta del Tribunal Constitucional del Perú, Luz Pacheco, reveló que " lamentablemente ha habido algo irregular" en la tramitación del caso del prófugo Vladimir Cerrón, tras la rapidez con la que fue llevado a una audiencia pública, lo que ha generado cuestionamientos en la opinión pública.

En declaraciones al programa “Siempre a las 8”, con Milagros Leiva, de El Comercio, la magistrada informó que solicitó un informe preliminar para revisar el recorrido del expediente luego del malestar generado por la celeridad del proceso. A partir de ello, indicó que se ha dispuesto una investigación interna.

“Yo pedí un informe preliminar de cómo había sido el camino de este expediente y me encontré con un hecho que de verdad yo, por transparencia y legitimidad constitucional, quiero que la ciudadanía sepa que lamentablemente ha habido algo irregular ”, señaló Pacheco, al explicar que la revisión del caso evidenció inconsistencias en el trámite administrativo.

Según detalló, el caso de Cerrón fue llevado a audiencia pública apenas una semana después, pese a que existen más de un centenar de expedientes en trámite. Precisó que, de los 117 casos ingresados en ese periodo, solo un reducido grupo —alrededor del 10%— llega a ser visto por el pleno del TC, generalmente aquellos de alta repercusión mediática o social.

La titular del TC explicó que la inclusión del caso en agenda se produjo a propuesta del magistrado ponente en febrero, lo que inicialmente le generó sorpresa. No obstante, señaló que, por práctica institucional, no suele cuestionar los tiempos o criterios de los magistrados, en base a un principio de confianza.

Sin embargo, el informe solicitado reveló un hecho irregular en la etapa previa. De acuerdo con Pacheco, el procedimiento regular establece que los expedientes pasan por una comisión, donde un asesor elabora una ponencia que debe ser revisada y validada por un coordinador.

“En este caso, lo que yo he visto que consta en este sistema es que el coordinador de esa comisión no autorizó ese proyecto porque había sido coordinado directamente con despacho ”, afirmó, al advertir que se habría omitido el conducto regular.

Ante ello, la presidenta del TC indicó que se llevan a cabo las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, con el fin de garantizar la transparencia del proceso constitucional.

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