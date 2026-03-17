Resumen

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Luz Pacheco detecta fallas en proceso del caso Cerrón tras cuestionada rapidez en el TC. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Luz Pacheco detecta fallas en proceso del caso Cerrón tras cuestionada rapidez en el TC. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta del Tribunal Constitucional del Perú, Luz Pacheco, reveló que "lamentablemente ha habido algo irregular" en la tramitación del caso del prófugo Vladimir Cerrón, tras la rapidez con la que fue llevado a una audiencia pública, lo que ha generado cuestionamientos en la opinión pública.

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