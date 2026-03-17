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Jugando a los hechos consumados

“Así, con la convalidación de los hechos consumados, vamos normalizando aun más la anormalidad institucional y formalizando aun más la informalidad política”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    El gabinete Denisse Miralles.
    El gabinete Denisse Miralles.
    / olea

    Acostumbrada la clase política en el poder a jugar a los hechos consumados y a tener que aceptarlos, no importa cuáles sean sus consecuencias legales y constitucionales, dentro de 24 horas estaremos, una vez más, frente a un nuevo acontecimiento de este tipo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.