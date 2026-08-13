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El Servicio Civil que avanza

“Porque un Estado que gestiona bien a sus personas es un Estado que responde mejor a su ciudadanía”.

    Guillermo Valdivieso Payva
    Por

    Presidente ejecutivo de Servir

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hace unos días señalábamos la importancia de relanzar la reforma del Servicio Civil, la más significativa de las últimas décadas, reforma que no se limita a procedimientos administrativos, sino que coloca en el centro a las personas, aquellas que hacen posible que las políticas públicas se concreten y que el Estado pueda responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas.

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