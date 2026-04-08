La historia de nuestros balnearios del sur es, en buena medida, la historia de la búsqueda del sosiego frente al mar, vida en comunidad. Así, El Comercio informó con la sobriedad de la época en torno a la promulgación en el diario oficial de las leyes respectivas.

Fueron dos leyes escuetas , pero de gran significación, publicadas ese 7 de abril de 1954 . De esa forma, el gobierno militar dio a las localidades de Punta Negra y Punta Hermosa el derecho a nacer como distritos autónomos.

Punta Negra, 18 de septiembre de 1982. Tranquila imagen de la playa, en el distrito sureño que ese año había cumplido 28 años de vida distrital. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Jorge Chávez) / JORGE CHAVEZ

El 9 de abril de 1954, El Comercio publicó la noticia de la creación de Punta Hermosa y Punta Negra, junto sus respectivas leyes. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

PUNTA HERMOSA – PUNTA NEGRA: EL NACIMIENTO OFICIAL BAJO EL SOL DE ABRIL

El Congreso de la República, mediante las Leyes Nº 12095 y 12096, decretó la creación de los distritos de Punta Hermosa y Punta Negra, respectivamente. Ambas jurisdicciones se desprendieron del histórico distrito de Lurín, que hasta entonces abrazaba casi toda la costa sur de la provincia de Lima.

La noticia no pasó inadvertida en las redacciones. En la edición del viernes 9 de abril de 1954, este diario destacaba en sus páginas de “Leyes” el nuevo mapa político de Lima. El general Odría, en un gesto de descentralización costera, daba el visto bueno a una demanda vecinal que ya se sentía como un derecho ganado.

Para Punta Hermosa , la Ley 12095 marcó el inicio de su vida institucional, teniendo como primer alcalde al coronel Francisco de Sales Torres . Los límites originales eran claros: al norte con Lurín y al sur con Punta Negra .

Punta Hermosa, 7 de septiembre de 1982. Un vecino sentado en una de las cómodas bancas frente al mar del distrito. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Armando Torres) / ARMANDO TORRES

Punta Negra, por su parte, nacía con la Ley 12096. Su territorio se extendía entre los kilómetros 46 y 51 de la carretera Panamericana Sur, una vía que empezaba a ver el aumento del flujo vehicular de familias que buscaban refugio del calor limeño.

En aquellos días, este diario también mostraba croquis detallados de la zona, ubicando las “sugestivas playas” que ya atraían a los primeros veraneantes. Se mencionaban lugares como Playa Pescadores y Chanque (Punta Negra), nombres que hoy resuenan con nostalgia en la memoria de los antiguos residentes.

El ambiente en Lima era de progreso. Mientras se instalaban servicios de agua potable en distritos vecinos como Surquillo , el sur se preparaba para una urbanización que, aunque lenta al principio, sería imparable con el correr de las décadas.

Punta Hermosa, 3 de febrero de 1973. El verano de cada año era motivo para largos paseos por los alrededores de las playas del distrito. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

PUNTA HERMOSA Y NEGRA: LEYENDAS, NOMBRES Y LOS PRIMEROS PASOS

Pero antes de las leyes, estuvieron los hombres y sus mitos. Se dice que Punta Hermosa no siempre se llamó así; en un principio, los lugareños la conocían como “Roca Negra”. El cambio de nombre tiene un tinte poético que la tradición oral ha preservado.

Cuentan que, durante los atardeceres, la luz del sol se reflejaba en el islote de la playa sur y los visitantes exclamaban: “¡Qué hermosa se ve la punta!”. De esa admiración espontánea nació el nombre que hoy adorna los carteles municipales.

Punta Negra tiene su propia versión histórica . El nombre se atribuye a Lidio Mongilardi , un vecino que encontró un parecido con una playa homónima en Italia . Fue él quien, en 1949 , bautizó formalmente la zona .

El 10 de abril de 1954, la noticia de los nuevos distritos en el sur de Lima llevó a los medios como El Comercio a precisar la ubicación geográfica de Punta Negra y Punta Hermosa. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Los primeros pobladores de Punta Negra fueron Fernanda y Claro Cuya, quienes llegaron entre 1938 y 1939. Buscaban los restos de un pariente ahogado en Chilca, pero decidieron instalar su ranchería y quedarse para siempre.

A estos pioneros se sumaron veraneantes que alquilaban habitaciones rústicas. Nombres como Harold Berry, Alfredo Comitre y Alejandro Tirado figuran entre los que descubrieron el potencial del balneario antes de que fuera distrito.

En Punta Hermosa , la clase media y alta de Lima empezó a ver en sus peñones el lugar ideal para casas de veraneo . Lo que comenzó como “pasada de día” se convirtió en una comunidad que exigía servicios y orden.

Punta Negra, 12 de marzo de 1987. Aun en tiempos vacacionales, las familias disfrutaban de las curiosas formas de las playas del distrito. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Mario Torreblanca) / MARIO TORREBLANCA

OLAS DE HISTORIA Y TRADICIÓN VECINAL

El crecimiento de estos balnearios estuvo ligado al desarrollo de la tabla hawaiana en el Perú. Los primeros surfistas descubrieron olas hoy famosas como Pico Alto, Señoritas y Caballeros.

Aquel 1954, mientras el mundo se asombraba con eclipses totales de sol y los prisioneros de la División Azul regresaban a España, Lima miraba hacia el sur con esperanza. La Panamericana Sur era el cordón umbilical entre la modernidad y la paz de las playas.

Los primeros vecinos formaron comités para gestionar ante el gobierno central las mejoras necesarias. No solo se trataba de sol y arena; se requería seguridad , limpieza y una autoridad .

Punta Hermosa, 7 de septiembre de 1982. Ya en los años 80, los progresos materiales del distritos eran evidentes. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / ARMANDO TORRES

Con el paso de los años, Punta Hermosa y Punta Negra se convirtieron en el refugio predilecto frente a la saturación de balnearios como Ancón. La migración de familias hacia el sur en los años 80 consolidó a estos distritos como centros de vida social y deportiva.

Hoy, al recorrer sus calles, aún se siente el espíritu de pueblo pequeño que sus fundadores imprimieron. Las casas de madera han dado paso a modernas construcciones, pero el mar sigue siendo el mismo juez implacable.

A setenta y dos años de aquella firma presidencial, Punta Hermosa y Punta Negra no son solo destinos de verano. Son el testimonio vivo de una Lima que supo expandirse sin perder su esencia marina.