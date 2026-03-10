Por Carlos Batalla

En la madrugada fría del litoral de Paracas, cuando el cielo aún se resistía a entregar la luz del amanecer, una pequeña estación científica apuntaba silenciosamente al horizonte. Allí, entre expectativas, neblinas leves y paciencia, se produjo un instante histórico. El Perú capturaba por primera vez la imagen del legendario cometa Halley.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.