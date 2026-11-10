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Resumen

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En la imagen, niñas de los colegios y numeroso público presenciando la ceremonia del árbol en el Parque Universitario. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
En la imagen, niñas de los colegios y numeroso público presenciando la ceremonia del árbol en el Parque Universitario. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

En el Parque Universitario, al pie de la imponente Torre Reloj —donada hacía cinco años en 1921 y entregado en 1923 por la colonia alemana por el Centenario—, el murmurar habitual de la ciudad cedió su lugar al entusiasmo de la juventud.

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