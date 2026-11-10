En el Parque Universitario, al pie de la imponente Torre Reloj —donada hacía cinco años en 1921 y entregado en 1923 por la colonia alemana por el Centenario—, el murmurar habitual de la ciudad cedió su lugar al entusiasmo de la juventud.

El miércoles 6 de octubre de 1926, cientos de escolares, con plantas o pequeñas lampas en mano, transformaron el corazón de Lima en una verdadero aula al aire libre durante la emblemática Fiesta del Árbol.

Organizada por la Inspección de Enseñanza de Lima, la Dirección de Agricultura y la Inspección de Alamedas y Paseos del Consejo Provincial, la jornada no fue un trámite protocolar más; se trató, sobre todas las cosas, de un hermoso rito de pasaje cívico.

En aquella fiesta, la juventud peruana tomó simbólicamente las herramientas de labranza para regar el mañana de una Lima que empezaba a luchar contra el cemento, el desorden y el caos, en un Parque Universitario inaugurado en 1920 por el gobierno de Augusto B. Leguía.

Titular de la jornada de trabajo de niños y niñas en bien de lo "verde" en Lima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Decidido grupo de niños preparados con lampa en mano para sembrar los árboles de hace 100 años. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)

ACORDES MARCIALES Y LLEGADA DE AUTORIDADES AL PIE DEL RELOJ

Desde tempranas horas de esa tarde de octubre de 1926, poco antes de las cuatro, el murmullo de las aulas universitarias se vio arropado por el firme andar de las delegaciones escolares.

Los niños y niñas de los centros fiscales capitalinos marchaban en impecable formación, luciendo sus pulcros uniformes y portando con gallardía los estandartes de sus respectivos planteles escolares.

Junto a ellos, formando una nutrida estampa institucional, se desplegaron las distinguidas brigadas de Boy Scouts y los delegados de las Escuelas Normales de Varones y de Mujeres, listos para sumarse a la cita con la tierra.

El ambiente festivo cobró mayor solemnidad con la presencia marcial de la banda de músicos del Regimiento de la Guardia Republicana. Sus acordes encendieron el entusiasmo del multitudinario público limeño que colmó los alrededores de las veredas y jardines del parque.

Imagen de 1971 del Parque Universitario con el monumento a Hipólito Unanue en primer plano (inaugurado en 1931), y la Torre Reloj de fondo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Al pie de la monumental Torre Reloj —regalo de la colonia alemana por el Centenario de la Independencia, construido entre 1921 y 1923— se había levantado la tribuna oficial destinada a recibir a las altas dignidades del Estado y la educación.

Exactamente a las cuatro y media de la tarde, la comitiva oficial hizo su ingreso al recinto entre los aplausos de los jóvenes escolares. Encabezaba el grupo el ministro de Instrucción y Beneficencia, Alejandro Deustua, acompañado por el Director General de Instrucción, Pedro M. Oliveira.

Completaron el cuadro de honor el inspector de Enseñanza del Consejo Provincial de Lima, Alberto M. Villacorta, así como una distinguida nómina de directores y preceptores de las escuelas de la capital.

PALABRA DE LOS MAESTROS Y CANTO SAGRADO DE LOS NIÑOS

Con la público ordenado impecablemente, la ceremonia comenzó con una serie de breves, pero encendidas alocuciones explicativas sobre el significado moral y ecológico de la jornada. El ingeniero Miguel Reátegui habló en nombre de la Dirección de Agricultura, destacando el valor vital de la “masa arbórea en la urbe moderna”.

Parque Universitario de 1971, 45 años después de la siembra masiva. Sin duda, árboles había en el entorno. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

A su turno, la voz pedagógica de las maestras limeñas resonó con singular emoción. Destacó el discurso de María Rosario Araoz Pinto (de solo 29 años), del Centro Escolar República del Paraguay, cuyos conceptos conmovieron a los presentes.

Hizo lo propio el profesor Jesús Dávila, coincidiendo todos en que sembrar un árbol es plantar una promesa de salud, belleza y civismo para las generaciones venideras.

Como broche musical a las intervenciones de oratoria, los coros escolares entonaron himnos alusivos y vibrantes canciones patrias. El eco de aquellas voces infantiles resonó entre los viejos muros de la Casona de San Marcos, contagiando una honda emotividad a las autoridades.

PALAS, PICOS Y RAÍCES: EL ACTO SAGRADO DE LA SIMIENTE

Al terminar el momento lírico y oratorio, llegó el instante principal de la tarde: la faena agrícola en el corazón del parque. En distintos puntos previamente rotulados, los pequeños escolares se agruparon rodeando los hoyos abiertos en el terreno.

Imagen panorámica del Parque Universitario y la Casona de San Marcos en julio de 1961. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Armados de palas, picos y regaderas proveídos por el municipio limeño, las niñas y niños ejecutaron con esmero y entusiasmo la siembra de los jóvenes ejemplares arbóreos. Cada arbolillo que tocaba el suelo de Lima recibía no el abono fresco.

Con miradas ilusionadas, los escolares hicieron un juramento: prometieron cuidar y ver crecer a esos árboles que acompañarían su propio crecimiento. La prensa en el lugar captó los precisos instantes de la comunión entre la niñez y la tierra.

Al caer las últimas luces de la tarde, la Fiesta del Árbol concluyó entre sonrisas, aplausos y la satisfacción colectiva de haber cumplido con un deber cívico de belleza perdurable en el mismísimo corazón del entonces joven Parque Universitario.