Incendio en Tacora 1964: cuando el fuego arrasó un barrio entero en el corazón de Lima | FOTOS INÉDITAS

Más de 200 viviendas destruidas, mil damnificados y una ciudad que miró con espanto cómo la precariedad ardía en el límite del Cercado de Lima y La Victoria

El 2 de enero de 1964, el atroz incendio en el jirón Tacora destruyó más de 200 precarias viviendas. El panorama a la vista fue desolador. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
El 2 de enero de 1964, el atroz incendio en el jirón Tacora destruyó más de 200 precarias viviendas. El panorama a la vista fue desolador. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

El 2 de enero de 1964, la misma fecha en que juraba como alcalde de Lima Luis Bedoya Reyes, el jirón Tacora dejó de ser solo una calle popular, ubicada entre el Cercado de Lima y La Victoria, para convertirse en un paisaje de cenizas. Aquella tarde el fuego avanzó sin aviso, alimentado por esteras, maderas viejas y el abandono urbano. En pocas horas, más de mil personas lo perdieron todo, salvo la vida.

