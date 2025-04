A tres cuadras del voraz incendio del pasado 3 de marzo en el Jr. Cangallo, otro siniestro de grandes magnitudes inició en Barrios Altos este domingo. El fuego comenzó en un almacén de la primera cuadra del Jr. Luis Sotomayor, se extendió por otros dos depósitos y alcanzó a dos quintas. Según información del COER Lima, 15 viviendas, en las que habitan 75 personas, han sido afectadas por el incendio clasificado como código 3.

Más de 250 integrantes y 33 unidades vehiculares del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) trabajaron en las primeras 24 horas de la atención de la emergencia. Juan Carlos Morales, comandante general del CGBVP, declaró que las llamas persistirían por un tiempo prolongado.

“El incendio está en medio de una quinta, donde los accesos son muy estrechos, con callejones. Nosotros no podemos llegar al foco del incendio por las dificultades de los accesos a los almacenes. Dos edificios, uno de seis a siete pisos y el otro de tres a cuatro pisos, se han prendido totalmente. Esto va a continuar por varias semanas porque la amenaza del derrumbe del edificio es un peligro”, aseguró.

Aunque las autoridades no han determinado las razones que ocasionaron el siniestro, una de las causas de la propagación del fuego fueron los objetos inflamables en el interior de los inmuebles afectados.

Mochilas fueron algunos de los principales objetos retirados de los almacenes en llamas. Foto: Joel Alonzo.

“Dentro de los almacenes hay todo tipo de productos. Todo lo que puedas encontrar en venta en Mesa Redonda, como mochilas, aparatos electrodomésticos y cartones", describió Morales. En el lugar de los hechos, la mayor cantidad de objetos que este Diario registró fueron mochilas y telas extraídas de los almacenes alcanzados por el fuego.

Por otro lado, los bomberos declararon haber tenido dificultades con el abastecimiento de agua. “La red pública de agua es totalmente deficiente y está colapsada. Tenemos los hidrantes que botan una presión bajísima. Nosotros, con nuestras propias autobombas, queremos solucionar el problema, pero corremos el riesgo de que eso reviente debido a la alta presión”, detalló Morales.

En consecuencia, el comandante señaló que los bomberos aplicarán una estrategia defensiva desde el exterior de los inmuebles comprometidos . “Estamos haciendo un ataque aéreo, porque los edificios tienen daños estructurales en su interior que son una amenaza y en cualquier momento se pueden derrumbar. Ya hemos alertado para que hagan una evacuación de todas las viviendas de los costados”, expresó.

Cabe recordar que, tras el incendio de marzo, el Concejo Metropolitano de Lima declaró intangible el centro histórico de la capital a través de una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de almacenes, depósitos y comercios mayoristas en esta zona.

El incendio alcanzó el código 3. Foto: Joel Alonzo.

Mario Casaretto, vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), declaró a El Comercio que la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) del municipio ha instalado un puesto de comando en el colegio República de Argentina, cercano al lugar del incendio, para la evacuación y apoyo a las personas damnificadas. Además, indicó que la GRD convocó a nueve distritos de Lima para que apoyen al abastecimiento de agua a los bomberos.

Asimismo, el funcionario destacó que uno de los inmuebles en llamas era un depósito que había sido clausurado por la MML. Este Diario registró un sticker de clausura pegado en la puerta de un edificio de seis pisos.

“Los vecinos tienen que denunciar a las autoridades que existen locales en sus calles donde se almacena mercadería informalmente y que pueden afectarlos si ocurre un incendio. Denuncien los locales a la Fiscalía de prevención del delito para que haga sus intervenciones. La GRD participa de estas intervenciones en toda la zona de Barrios Altos”, manifestó.

Por otro lado, acerca del origen del incendio, Casaretto indicó que las personas que viven alrededor de la zona cero comentaron al personal de la MML “el uso de bombas molotov” y de “extorsiones”. “Eso lo tiene que evaluar la investigación de la Policía”, dijo el funcionario.

¿Por qué se sospecha de extorsiones como causa del incendio?

Lo que relató Casaretto en el párrafo anterior no es un hecho aislado.

Días después del incendio de marzo en Barrios Altos, agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri capturaron a seis integrantes de la banda denominada ‘Las Panteras del Amanecer’ en una calle de La Victoria. Los detenidos, según la Policía Nacional (PNP), están implicados en los delitos de extorsión, porte ilegal de armas de fuego, entre otros. La PNP indicó que dicha banda se dedica a cobrar cupos a negocios, obras de construcción, comerciantes e importadores del Centro de Lima.

Las identidades de los detenidos son Jeyson Uhemura Noriega (28), Jhordhany Rugel Díaz (21), Juan Manuel Díaz Puerta (33), Carlos Díaz Puerta (24), Gilmer Moisés Ríos Salas (44) y Cristian Rojas Puente (37).

Precisamente, la PNP indicó que un mensaje encontrado en el celular de un integrante de la organización criminal demostraría que él habría ordenado el ataque contra el inmueble del jirón Cangallo . De acuerdo con esa versión, un sujeto confirmó, en el referido mensaje, al integrante de la banda que logró incendiar el edificio.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía, indicó que en el mensaje encontrado en el celular de unos de los detenidos se exige el pago de dinero por perpetrar el ataque al inmueble y el atentado contra una mujer.

“Hay mensajes que relacionan directamente a un personaje, que aún está por identificar, a un personaje que hemos detenido en los cuales le dicen: ‘Págame por el incendio del depósito. Avísame a quién voy a dar el fierro (arma de fuego) y la moto para hacerle la vuelta a la señora’ ” , agregó Montúfar.

Este es el mensaje que evidenciaría que incendio en un almacén clandestino del jirón Cangallo fue provocado.

El mensaje fue enviado vía WhatsApp y llegó momentos después de la captura de la banda ‘Las Panteras del Amanecer’. “Mano, deposítame la plata que le he quemado el almacén de Junín y no me has pagado, y encima me están cobrando, tengo que pagar a los soldados. Patrón, por favor”, señala el texto encontrado en el teléfono móvil.

Montúfar aseveró que los integrantes de la banda ‘Las Panteras del Amanecer’ mantendrían una rivalidad con ‘Los mexicanos’ por el control de las extorsiones en varias zonas del Centro de Lima, como Barrios Altos. No obstante, no descartó que se trate de una facción de esta última organización criminal o que sean la misma banda, pero que opera con distintos nombres.

Precisamente, el nombre de ‘Los mexicanos’ fue pronunciado por dos personas a las que entrevistó El Comercio este lunes en el Jr. Luis Sotomayor.

David, carpintero que trabaja en un taller del Jr. Junín y que prefirió no mencionar su apellido, declaró que ‘Los Mexicanos’ cobran una cuota inicial de 50 mil soles a comerciantes de Barrios Altos. Luego, cada mes exigen entre 15 a mil 30 mil soles.

“ Cuando no quieres seguir pagando, te amenazan con quemarte el negocio. La semana pasada, metieron bala a un negocio de Jr. Huánuco y dijeron que si no les daban el dinero iban a volver a quemarlos “ , afirmó David.

Una vecina del Jr. Puno aseguró que el uso de bombas molotov fue el factor detonante del incendio. “Como no han querido seguir pagando, les han tirado bomba molotov a los pisos de arriba. Aquí no ha habido cortocircuito, porque no se hacen trabajos de soldadura. ‘Los mexicanos’ son de la Huerta Perdida y tienen el control de esta zona de Barrios Altos”, narró.