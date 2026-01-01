| : Luis Banchero Rossi | crimen en Chaclacayo | asesinato de magnate pesq | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Solo para suscriptores
Icono Premium
archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Luis Banchero Rossi: el asesinato que conmocionó al Perú el 1 de enero de 1972 | FOTOS

La tarde del 1 de enero de 1972, Luis Banchero Rossi fue brutalmente asesinado en su mansión de Chaclacayo por Juan Vilca Carranza, hijo de su jardinero. Vilca golpeó repetidamente a Banchero con una estatuilla y, tras dejarlo inconsciente, lo apuñaló salvajemente. Las investigaciones policiales y fiscales confirmaron la brutalidad de este crimen, considerado uno de los casos más impactantes y mediáticos del Perú en el último tercio del siglo XX. Ocurrió hace exactamente 54 años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
El empresario pesquero Luis Banchero Rossi (en el medio) disfrutando de la vida, la que después se le apagaría brutalmente aquella tarde del 1 de enero de 1972, en su casa de Chaclacayo. Su asesinato causó verdadera conmoción en todo el país. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
El empresario pesquero Luis Banchero Rossi (en el medio) disfrutando de la vida, la que después se le apagaría brutalmente aquella tarde del 1 de enero de 1972, en su casa de Chaclacayo. Su asesinato causó verdadera conmoción en todo el país. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Luis Banchero Rossi: el asesinato que conmocionó al Perú el 1 de enero de 1972 | FOTOS
Resumen de la noticia por IA
Luis Banchero Rossi: el asesinato que conmocionó al Perú el 1 de enero de 1972 | FOTOS

Luis Banchero Rossi: el asesinato que conmocionó al Perú el 1 de enero de 1972 | FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El brutal asesinato del magnate pesquero y empresario de medios Luis Banchero Rossi sacudió Lima desde aquel fatídico 1 de enero de 1972. Este caso generó rumores sobre traiciones, dinero ilícito, envidias, venganzas y pasiones descontroladas. La investigación policial tomó un giro oscuro cuando Eugenia Sessarego, la secretaria personal de Banchero, fue señalada como cómplice del asesinato perpetrado por Juan Vilca Carranza, hijo del jardinero de la tristemente célebre residencia en Chaclacayo, al este de Lima. La historia fue marcada por una compleja intriga y violencia extrema.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua