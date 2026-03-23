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Resumen

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Bajo la fachada de un justiciero ciudadano que busca limpiar a la Dirección de Redes Integradas (DIRIS) Lima Sur de funcionarios corruptos, y escudado por el anonimato que le otorgan perfiles anónimos en redes sociales, Oscar Cabrera Carbajal se ha dedicado en los últimos años a hostigar y extorsionar a personal de este órgano desconcentrado del Ministerio de Salud (Minsa) con la presunta finalidad de cobrar dinero e influir en la contratación de allegados, según denuncias recogidas por El Comercio.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.