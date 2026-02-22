Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Diris Lima Sur impulsa la pronta culminación de la construcción del Hospital de Villa María del Triunfo. (Foto: Difusión)
La Diris Lima Sur impulsa la pronta culminación de la construcción del Hospital de Villa María del Triunfo. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur impulsa la culminación de la construcción del Hospital de Villa María del Triunfo, infraestructura estratégica que registra más del 95% de avance de ejecución y que permitirá ampliar la capacidad de atención en Lima Sur.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.