La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur impulsa la culminación de la construcción del Hospital de Villa María del Triunfo, infraestructura estratégica que registra más del 95% de avance de ejecución y que permitirá ampliar la capacidad de atención en Lima Sur.

Este establecimiento beneficiará a más de un millón de ciudadanos y contribuirá a descongestionar la demanda de los centros de salud de la jurisdicción.

“Concluir este hospital no es solo terminar una obra, es saldar una deuda histórica con más de un millón de personas. Nuestra responsabilidad es asegurar que este proyecto llegue a su etapa final y empiece a atender a la población lo antes posible”, señaló el director de la Diris Lima Sur, Braulio Pacheco.

Otro de los temas atendidos ha sido la reposición del servicio de alimentación para el personal de salud, una situación que había alcanzado niveles críticos, afectando incluso a médicos y profesionales que cumplían turnos de guardia sin acceso a alimentos.

En paralelo, la Diris Lima Sur continua con operativos inopinados a farmacias, boticas y establecimientos de salud públicos y privados, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, condiciones de almacenamiento de medicamentos y calidad de los servicios brindados a la población.

“Estas intervenciones forman parte de las acciones de vigilancia y control sanitario que buscan proteger la salud pública y garantizar que los servicios ofrecidos cumplan los estándares establecidos por la autoridad sanitaria”, indicó.

Las medidas adoptadas en este inicio de gestión forman parte de una estrategia enfocada en la atención de problemas urgentes, con presencia territorial y decisiones orientadas a mejorar tanto las condiciones del personal de salud como la atención a la ciudadanía.