Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Realizan descarte gratuito de cáncer de mama en Lima sur.
Realizan descarte gratuito de cáncer de mama en Lima sur.
Por

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur informó que, durante el primer mes del año, se realizaron 3,855 mamografías gratuitas en el Centro Materno Infantil (CMI) José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo, como parte de una estrategia orientada a acercar los servicios especializados de salud a la población y fortalecer la detección temprana del cáncer de mama.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Lima sur: realizan descarte gratuito de cáncer de mama
Sucesos

Lima sur: realizan descarte gratuito de cáncer de mama

Miraflores: Denuncias vecinales destapan una ruta informal y riesgosa a las playas de la Costa Verde
Lima

Miraflores: Denuncias vecinales destapan una ruta informal y riesgosa a las playas de la Costa Verde

Audiencias Vecinales: El programa del alcalde Carlos Bruce que convierte chatarra en viviendas se expande en Lima
Sucesos

Audiencias Vecinales: El programa del alcalde Carlos Bruce que convierte chatarra en viviendas se expande en Lima

Audiencias universitarias: Los candidatos al nuevo Congreso bicameral responderán ante líderes juveniles
Sucesos

Audiencias universitarias: Los candidatos al nuevo Congreso bicameral responderán ante líderes juveniles