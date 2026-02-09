Lima sur: realizan descarte gratuito de cáncer de mama

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur informó que, durante el primer mes del año, se realizaron 3,855 mamografías gratuitas en el Centro Materno Infantil (CMI) José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo, como parte de una estrategia orientada a acercar los servicios especializados de salud a la población y fortalecer la detección temprana del cáncer de mama.

Esta intervención responde a una política de descentralización que traslada tecnología diagnóstica de alta complejidad a establecimientos estratégicos de Lima Sur, reduciendo brechas de acceso a la salud preventiva. “La prevención no puede depender de la ubicación ni de las condiciones de las personas. Nuestro objetivo es salir al encuentro de la población y llevar servicios especializados donde más se necesitan, porque el diagnóstico temprano puede salvar vidas”, señaló el director de la Diris Lima Sur, Braulio Pacheco Sandoval.

El mamógrafo, herramienta clave para la detección temprana de una de las neoplasias más frecuentes en mujeres, permanecerá en el establecimiento de salud para la atención continua de pacientes referenciadas de distintos distritos de Lima Sur, beneficiando a una jurisdicción que concentra cerca de 3 millones de habitantes.

Detección oportuna integral

De manera complementaria, los equipos de salud desarrollaron un intenso trabajo de promoción y educación comunitaria, sensibilizando a más de 48 mil familias mediante la megacampaña de salud “¡El cáncer no avisa, chequéate a tiempo!”, en la que se realizaron cerca de 5,000 atenciones, incluyendo tamizajes de VPH, evaluaciones dermatológicas, detección de cáncer de próstata, examen clínico de mamas y Papanicolaou, reforzando una intervención integral contra el cáncer.

“Esta megacampaña refleja nuestra decisión de no esperar a que la población llegue al sistema de salud, sino de salir a su encuentro con servicios preventivos integrales”, finalizó el director Braulio Pacheco.