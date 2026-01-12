Con la plataforma ISAAC, el Senamhi reafirma su compromiso de brindar información confiable y oportuna. Foto: Gob.pe
Redacción EC
Redacción EC

El (Senamhi) pone a disposición la plataforma ISAAC, un sistema especializado en el monitoreo de lluvias intensas en la región Lima, orientado a frente a la posible activación de quebradas, especialmente en zonas vulnerables como Chosica y Chaclacayo; incluido Cieneguilla.

ISAAC, siglas de Monitoreo de lluvias intensas en la región Lima frente a la activación de quebradas, se actualiza de manera regular dos veces al día, a las 08:30 y 19:30 horas, lo que permite un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas durante la temporada de lluvias.

No obstante, cuando se registra el inicio de un evento de lluvia importante, la plataforma incrementa automáticamente su frecuencia de actualización, pudiendo renovarse la información cada una hora, con el fin de ofrecer datos más precisos y oportunos para el análisis y la toma de decisiones.

El sistema cuenta con una red de estaciones meteorológicas ubicadas estratégicamente en:

  • Campo de Marte
  • Carosio
  • Castilla
  • Chosica
  • Libertad
  • Pantanos de Villa
  • Pedregal Koica
  • Santa Eulalia
  • Von Humboldt, lo que permite un monitoreo detallado de las precipitaciones en distintos puntos de la capital.

Durante esta semana, dicha red será ampliada con la incorporación de cinco nuevas estaciones meteorológicas instaladas en Río Seco, Quebrada Molle, La Cantuta, Los Cóndores y Vizcachera, fortaleciendo la capacidad de observación y seguimiento en tiempo real de las condiciones meteorológicas.

Esta información resulta clave en el actual contexto de , ya que contribuye a fortalecer la vigilancia meteorológica, apoyar la gestión del riesgo de desastres y brindar insumos técnicos a autoridades y entidades competentes.

Con la plataforma ISAAC, el Senamhi reafirma su compromiso de brindar información confiable y oportuna, orientada a la prevención y a la protección de la población frente a eventos hidrometeorológicos que pueden impactar en la vida cotidiana. Esta herramienta ha sido desarrollada en alianza estratégica con Practical Action.

