El Senamhi reafirma su compromiso de continuar con el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas. Foto: Andina
Redacción EC

Durante la madrugada de hoy, viernes 9 de enero, vecinos y personas de a pie de varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao reportaron una intensa de . El episodio estuvo acompañado de nubosidad y ráfagas de viento, características de esta estación del año.

Previamente, en las zonas de Barranco, Miraflores, San Isidro y Magdalena del Mar, se reportó una leve garúa, entre las 7 y 9 de la noche.

También en San Juan de Miraflores y Surco se tuvo un panorama similar.

Las lluvias provocaron pistas mojadas y ligera congestión vehicular en algunos puntos de la capital.

Lluvias hasta el 13 de enero

Cabe señalar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, advirtió que hasta el 13 de enero, la costa del país presentará episodios de .

Los sucesos de lluvias con mayor intensidad podrían registrarse en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, incluida Lima Metropolitana, sobre todo del 9 al 11 de enero.

¿Por qué ocurren las lluvias de verano?

Las precipitaciones de este tipo están relacionadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, según a los avisos meteorológicos del Senamhi n.° 003 y 005 sobre lluvias en la sierra, así como al incremento de la humedad favorecido por la presencia de vientos del norte.

Verano en Perú: Senamhi prevé temperaturas normales en la costa y radiación extrema


Estas condiciones atmosféricas podrían presentarse sobre todo durante el atardecer, la noche y la madrugada. Sin embargo, se prevé que se mantengan condiciones de brillo solar, en especial hacia el mediodía.

El Senamhi ratificó que mantendrá la vigilancia constante de las condiciones atmosféricas y comunicará oportunamente cualquier variación a nivel nacional. Asimismo, exhortó a la población a informarse únicamente por medio de sus canales oficiales.

