Durante la madrugada de hoy, viernes 9 de enero, vecinos y personas de a pie de varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao reportaron una intensa lluvia de verano. El episodio estuvo acompañado de nubosidad y ráfagas de viento, características de esta estación del año.

Previamente, en las zonas de Barranco, Miraflores, San Isidro y Magdalena del Mar, se reportó una leve garúa, entre las 7 y 9 de la noche.

📣 #Aviso #Senamhi #Minam Del 9 al 10 enero se presentarán lluvias en la costa centro y sur.



✅ Se espera mayor cobertura nubosa, sensación de bochorno durante el día y ráfagas de viento.



📲 https://t.co/zZdQn8iSHm pic.twitter.com/icIcAsj7lc — Senamhi (@Senamhiperu) January 7, 2026

También en San Juan de Miraflores y Surco se tuvo un panorama similar.

Las lluvias provocaron pistas mojadas y ligera congestión vehicular en algunos puntos de la capital.

Lluvias hasta el 13 de enero

Cabe señalar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, advirtió que hasta el 13 de enero, la costa del país presentará episodios de lluvias de verano debido a las condiciones atmosféricas.

Los sucesos de lluvias con mayor intensidad podrían registrarse en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, incluida Lima Metropolitana, sobre todo del 9 al 11 de enero.

¿Por qué ocurren las lluvias de verano?

Las precipitaciones de este tipo están relacionadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, según a los avisos meteorológicos del Senamhi n.° 003 y 005 sobre lluvias en la sierra, así como al incremento de la humedad favorecido por la presencia de vientos del norte.

Estas condiciones atmosféricas podrían presentarse sobre todo durante el atardecer, la noche y la madrugada. Sin embargo, se prevé que se mantengan condiciones de brillo solar, en especial hacia el mediodía.

El Senamhi ratificó que mantendrá la vigilancia constante de las condiciones atmosféricas y comunicará oportunamente cualquier variación a nivel nacional. Asimismo, exhortó a la población a informarse únicamente por medio de sus canales oficiales.