Solo 23 de 76 playas de Lima y Callao están aptas para el público: ¿Cuáles son los riesgos de visitar balnearios no saludables?

En plena temporada de verano se conoció que un grupo reducido de playas de Lima están aptas para ser visitadas por los bañistas, por lo que los veraneantes deben tomar sus previsiones para saber cuál balneario está en buenas condiciones y así evitar complicaciones en la salud.

Por ello, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud, ha implementado la plataforma Verano Saludable, en la cual los bañistas pueden conocer el estado de las playas de Lima y de todo el país, ya que contiene información actualizada tras las inspecciones de las autoridades regionales de salud. La evaluación que realiza Digesa se efectúa con base a tres criterios: calidad del agua, limpieza de la arena y disponibilidad de servicios higiénicos.

En cuanto a playas, la plataforma contiene la información de 13 regiones, como Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali, así como sus respectivas provincias y distritos.

Digesa registra el estado de las piscinas y playas de Lima y de todo el país. / JORGE CERDAN

En el caso de las piscinas, la información que alberga la plataforma corresponde a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Las personas que ingresen a la plataforma Verano Saludable deben establecer su región, provincia, distrito y determinar en “Calificación” si busca una playa/piscina “Saludable” o “No saludable”. La información se detalla por semana y está clasificada por años.

Playas saludables en Lima y Callao

En la región Lima, incluyendo a Lima Metropolitana, Lima balnearios (sur chico) y el Callao, hay 23 playas saludables,mientras que 53 no son aptas para el público, según la plataforma Verano Saludable de Digesa.

Playas saludables

Ancon (Playa Hermosa y San Francisco Chico)

Barranco (Los Pavos, Barranco y Los Yuyos)

Chorrillos (Agua Dulce Norte B, Pescadores y Las Sombrillas)

Miraflores (Tres Picos, La Pampilla II, Miraflores, Redondo I, Redondo II)

Punta Hermosa (El Silencio, Caballeros y Punta Hermosa)

Punta Negra (Punta Negra)

Santa María (Santa María y Embajadores)

La Punta (Cantolao García García, Cantolao Regatas Unión, Cantolao Zona Naval y Malecón Pardo)

Playas no saludables

Ancón (playa 18, Las Conchitas, Miramar, Miramar 2 y San Francisco Grande)

Barranco (Las Cascadas, Las Sombrillas y Barranquito)

Chorrillos (Agua Dulce Sur A, La Caplina, La Herradura, Villa y La Encantada)

Lurín (San Pedro, Mamacona, Arica, Los Pulpos y San Antonio)

Miraflores (Makaha y Pampilla 1)

Pucusana (Naplo, Pucusana y Las Ninfas)

Punta Hermosa (Punta Hermosa Norte, playa Blanca, Kontiki, Señoritas y La Isla)

Punta Negra (Punta Rocas y Santa Rosa)

San Bartolo (San Bartolo Norte A, San Bartolo Norte B, San Bartolo Sur A y San Bartolo Sur B)

Santa Rosa (Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable y Los Corales)

Villa El Salvador (Venecia, Lobo de Mar, Barlovento y Conchan)

Callao (Arenilla, Márquez, Chucuito y Carpayo)

La Punta (Guilligan Poza y Guilligan Mar Afuera)

Ventanilla (Costa Azul 1, Costa Azul 2 y Bahía Blanca)

Piscinas saludables en Lima y Callao

Respecto a las piscinas, las autoridades toman como criterio la calidadmicrobiológica, equipamiento e instalaciones, limpieza y ordenamiento documentario. Hasta el 7 de enero, había en Lima y Callao309 piscinas saludables.

Muchos municipios de Lima sur no han cumplido con instalar servicios higiénicos

Mercedes Tello Rodríguez, jefa de la Oficina de Vigilancia y Control de la Diris Lima Sur, explicó que realizan la vigilancia sanitaria a 43 playas de 9 distritos de Lima sur, en un área que va desde Barranco hasta Pucusana.

Explicó que la vigilancia sanitaria a las playas comprende una toma de muestra del agua del mar, para luego ser sometido a un análisis microbiológico en laboratorio. Luego, se evalúa la calidad de limpieza de la arena o si hay disponibilidad de contenedores de residuos sólidos. Finalmente, se constata si hay servicios higiénicos.

“Si todo está bien, la playa es calificada como saludable. Si incumple uno de los criterios, la playa es calificada como no saludable. En ese sentido, se coordina con el gobierno local y se emite el informe técnico y se le da las recomendaciones”, expresó la funcionaria.

Tello Rodríguez aclaró que cada semana se va actualizando el número de playas saludables y no saludables, pero que en la gran mayoría de playas no aptas para el público se evidenció que no tenían servicios higiénicos instalados, pero que sí cumplían con los otros requisitos.

Miles de personas llegan a las playas de la Costa Verde en el verano.

“Tenemos reuniones con las municipalidades y les indicamos que tienen que mejorar tales puntos, como dotar de los servicios higiénicos. El tema de la calidad hidrobiológica puede deberse a un oleaje anómalo, algo que ya es propio de la naturaleza”, afirmó.

Además, pidió tomar en cuenta que durante las fiestas de fin de año miles de personas visitan o acampan en las playas, generando residuos sólidos en gran cantidad, lo cual impacta en la evaluación que realizan en los balnearios.

La funcionaria de la Diris Lima Sur remarcó que, además de la página web de Digesa, los ciudadanos pueden encontrar información en las playas, ya que las municipalidades pueden colocar un banderín sanitario, donde el color azul indica que es apta para los bañistas, mientras que el rojo señala que no es saludable.

El 9 de enero la Diris Lima Sur realizará una campaña informativa para que los bañistas no dejen residuos sólidos en la playa y adoptan medidas preventivas para no verse afectados por la radiación solar.

Los síntomas que se presentan en los ojos tras ingresar a una playa no saludable

César Bernilla Fernández, médico oftalmólogo de la clínica Oftalmosalud, señaló a El Comercio que las personas que acuden a piscinas o playas deben comprobar antes que dicho espacio cumple con los requisitos para recibir visitantes, a fin de evitar contagios de enfermedades que afecten los ojos.

“Si una persona se expone a esas aguas insalubres, al abrir los ojos se van a contaminar de la sustancia que se echó al mar, si está cerca de un desagüe, o de cualquier bacteria o microorganismo”, expresó el especialista.

Por ello, recomendó el uso de lentes para nadar y de no frotarse los ojos con las manos tras haber ingresado a una piscina o playa. Remarcó que los primeros síntomas que presenta una persona tras estar expuesta a aguas insalubres, ya sea en la playa o piscina, son enrojecimiento del ojo, constante lagrimeo y demasiada picazón. Luego, aparecen secreciones tipo legaña de color verdosa o amarillento.

Si una persona presenta síntomas tras acudir a la playa, tiene que ser evaluado por un oftalmólogo.

“Si no nos lavamos las manos de manera adecuada luego de entrar a la piscina o playa, pese a que han tenido contacto con algún elemento contaminado, y nos frotamos los ojos, entonces nos vamos a contagiar. Son múltiples las maneras que uno se puede contagiar. Hay que tener en cuenta que en verano proliferan más este tipo de bacterias o infecciones que puedan dar paso a una conjuntivitis”, aseveró.

Bernilla Fernández hizo hincapié que la persona que presenta los mencionados síntomas no debe automedicarse y tiene que acudir a un oftalmólogo para que evalúe el caso y establezca un tratamiento, ya que puede tratarse de una alergia, algo viral o bacteriano.

Asimismo, advirtió que, dentro del ojo, la exposición sin protección a la radiación solar puede llevar al daño macular (el centro de la visión que se encuentra en la retina). “Este tipo de degeneraciones maculares no ocurre de un día a otro, pero la exposición prolongada hará que la radiación se acumule y cree daño irreversible en el futuro. Es por eso, la recomendación de usar lentes de protección solar para evitar estas enfermedades y visitar una vez al año al oftalmólogo, a fin de poder obtener la ayuda necesaria de manera preventiva”, indicó.

Exponerse a aguas no saludables pueden producir la enfermedad dermatitis de contacto

La dermatóloga Antuaneth Sobrino Guerrero advirtió que la principal enfermedad que puede presentarse en la piel de una persona, tras exponerse a aguas no saludables, es la dermatitis de contacto, seguida de la micosis y de virus en los pies y manos. Esta última requiere de un tratamiento bastante complejo.

“La dermatitis de contacto empieza a verse como una alergia, una inflamación de la piel y causa mucha picazón en el cuerpo. El hecho de tener mucho rascado implica que pueda levantarse la primera capa de la piel y que pueda producirse infecciones, lo que conlleva a tratamiento con antibióticos”, refirió la especialista.

Las autoridades realizan campañas informativas sobre el cuidado de la piel ante la prolongada exposición al sol. (Foto: Ministerio de Salud)

No obstante, remarcó que la gran mayoría no desarrollaría la enfermedad o lo superaría en pocos días, pero que sí se desarrollaría en personas que tienen una mayor sensibilidad en la piel o alguna lesión en el cuerpo.

En el caso de la radiación solar, Sobrino Guerrero afirmó que la persona se debe colocar bloqueador de 20 a 30 minutos antes de salir de casa y que tiene que echarse en toda zona del cuerpo que esté expuesta al sol, pues recordó que muchas personas se olvidan de echarse bloqueador en las manos, orejas y pies

Recomendó usar un bloqueador que tenga un factor de protección solar de 50 como mínimo y que se debe reaplicar el producto cada vez que la persona salga del agua.