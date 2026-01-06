Inicio de año sangriento en Lima: más de 10 asesinatos el último fin de semana y en el 2025 se batió récord de homicidios

Lima ha tenido su primer fin de semana del 2026 manchado de sangre, ya que se han registrado más de 10 asesinatos en distintos puntos de la capital . Todos los casos fueron perpetrados con armas de fuego y bajo la modalidad del sicariato. Esto ocurre en pleno estado de emergencia y ante el próximo lanzamiento del nuevo plan de seguridad ciudadana por parte del Gobierno.

Actualmente está vigente un estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao desde el pasado 21 de diciembre. Este es el tercer estado de emergencia declarado por el presidente José Jerí, ya que el primero se dio el 22 de octubre por 30 días y el segundo fue el 20 de noviembre por un mes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

MIRA AQUÍ: Tren Lima-Chosica: los 49 cruces que representan un peligro y que podrían demorar la circulación de los coches

Los crímenes que remecieron Lima en las últimas 24 horas

San Juan de Lurigancho

El hecho que más conmoción ha causado es el crimen de dos menores de 15 y 17 años, uno de ellos era extranjero, que estaban sentados en una esquina del jirón La Unión, en la zona de Huáscar, cerca de sus casas. Dos sujetos en moto llegaron y les dispararon hasta en 16 oportunidades. Fueron llevados al hospital de Canto Grande, pero ya habían fallecido en el trayecto.

Horas más tarde, un mototaxista de 27 años salió de su casa para trasladar a un pasajero que lo había llamado por teléfono, pero en el límite de las zonas de El Pedregal y Juventud fue interceptado y atacado por un motociclista. La víctima trató bajó y trató de huir, pero se desplomó a los pocos metros debido a que recibió el impacto de siete balas. La Policía sospecha que se trate de un crimen por un caso de extorsión.

Un mototaxista fue asesinado en San Juan de Lurigancho. (Foto: El Comercio)

Breña

Un mototaxista de nacionalidad venezolana se encontraba manejando su vehículo cuando fue atacado por un sicario que se hizo pasar por pasajero y le disparó por la espalda. El criminal huyó a bordo de una motocicleta. El asesinato ocurrió en la cuadra 3 del jirón Manoa. Se trataría de un caso de extorsión. La unidad formaba parte de la empresa Asociación Los Pioneros de Breña, a cuyos miembros les exigen el pago de cinco soles por cada mototaxi.

Un mototaxista fue asesinado por un sicario que se hizo pasar por pasajero para asesinarlo en el interior de la unidad. (Foto: El Comercio)

Chaclacayo

Tres personas fueron asesinadas la tarde del domingo durante un ataque perpetrado por sicarios en una cevichería ubicada en la Carretera Central, a solo dos cuadras de la comisaría de Chaclacayo y a tres cuadras de la base de serenazgo de Chaclacayo.

Otros crímenes

Dos choferes de transporte público fueron asesinados en Lima el último fin de semana. Uno de ellos pertenecía a la empresa Etmosa y fue asesinado a balazos en la avenida Paramonga, en San Martín de Porres (SMP), mientras que el otro fue interceptado y baleado por sicarios en la autopista Ramiro Prialé, en Chosica. Él trabajaba en la empresa de transporte Nazareno.

En Huacho, dos ‘colectiveros’, identificados como Walter Ramos Edequiel Torres, que cubren la ruta Huacho-El Paraíso fueron asesinados cuando se encontraban jugando fulbito en un local ubicado en el sector El Paraíso, en el distrito de Santa María. Habrían sido víctimas de extorsión.

El número de crímenes durante el gobierno del presidente José Jerí

Las cifras almacenadas en el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) señalan que, en lo que va de la gestión del mandatario José Jerí, se han perpetrado 475 crímenes, lo que evidencia que el promedio diario, de 5.61, de registros de homicidios durante el actual gobierno sigue siendo mayor que cualquier otro gobierno anterior desde 2017, según el analista de dato Juan Carbajal.

Además, remarcó que, del total de asesinatos, entre el 70% y 80% han sido ocasionados por proyectil de arma de fuego y que, de acuerdo con registros del Sinadef, durante el actual Gobierno hay 60 muertes violentas ocasionadas por proyectil de arma de fuego que aparecen como “ignoradas/sin registro”, es decir, no tienen una clasificación de tipo de muerte. De esa cifra, 35 son en Lima Metropolitana y cinco en el Callao. Por ello, Carbajal advirtió que, de actualizarse tales registros, la cifra de homicidios será mucho mayor.

En el 2025 se registraron, hasta el 31 de diciembre, unos 2.226 homicidios, lo que representa un 7% más en comparación con el 2024. Dicha cifra sería mayor, ya que existen más de 300 registros de muertes ocasionadas por arma de fuego, pero que están clasificadas como “ignoradas”, por lo que el número de homicidios se incrementaría a más de 2.500 homicidios el año pasado, cifra similar al reporte que arroja el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol).

Una muestra de lo sangriento que fue el 2025 es que en diciembre pasado ocurrieron más homicidios que lo reportado en noviembre, octubre y setiembre, según el Sinadef.

Los especialistas opinan

En diálogo con El Comercio, el general (r) PNP Carlos Tuse advirtió, al revisar las cifras de homicidios del 2025 y los asesinatos cometidos el fin de semana, que la situación ha “rebasado” a las autoridades y que existe una “anomia social” en el país.

Por ello, consideró que se deben derogar las leyes que afectan la operatividad de la Policía y endurecer las sanciones contra los delincuentes y criminales. “Las leyes peruanas son laxas, son demasiado garantistas”, afirmó.

Cuestionó que cada cierto tiempo las autoridades de turno lancen supuestos planes de seguridad ciudadana o nuevas estrategias, cuando, según dijo, solo se abocan a sacar al personal administrativo de la Policía a las calles y a mover agentes de una unidad policial a otra.

Tuse afirmó que los estados de emergencia no tienen mayor impacto y que no se ha podido aprovechar la presencia disuasiva de los militares en las calles.

Por su parte, el general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía, indicó a El Comercio que el aumento de los homicidios está relacionado a que las actuales autoridades no están apostando por la labor preventiva de la Policía y que se está dejando de lado a otras unidades de la Policía.

En ese contexto, recordó que existe un déficit de 70 mil policías en el país, lo que impide la realización de patrullaje en vehículo o en moto en zonas urbanas y rurales para prevenir el delito y para tener una reacción más rápida ante los ataques de los malhechores.

Además, señaló que actualmente solo se cuenta con 40 mil policías para efectuar labores preventivas, número que impide cumplir la meta de tener un policía por cada 300 habitantes. Esa situación ha llevado, según dijo, a tener menos agentes en las comisarías.

Gobierno presentará nuevo plan de seguridad ciudadana en los próximos días

El presidente José Jerí indicó que el nuevo plan nacional de seguridad ciudadana será presentado en los próximos días. “Será un documento que implementaremos progresivamente y que esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones, porque este no es un asunto de Gobierno, es un asunto de Estado”, puntualizó el mandatario.

Jerí afirmó que este 2026 debe marcar el fin de las formas antiguas con que se combatía a la delincuencia, dejando su lugar a nuevas formas y estilos para generar los resultados esperados.

Mandatario José Jerí (Foto: Presidencia) / JAIRO DIAZ

El actual Gobierno ha decidido lanzar un nuevo plan de seguridad ciudadana, incluso las autoridades se reunieron con una delegación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de otras agencias de Estados Unidos a fin de recibir aportes en la elaboración de una nueva estrategia. La llegada de dichos especialistas se da en una coyuntura en que los casos de extorsión, sicariato y robos se han incrementado de manera exponencial en el país.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Cordillera Blanca cierra sus nevados y el turismo siente el impacto: la verdad sobre el deshielo en el Parque Nacional Huascarán

Jerí ya había anunciado, a inicios de noviembre, la elaboración de un nuevo plan de seguridad ciudadana y que se tomaría como base el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del periodo 2013-2018, así como el plan Bratton, entregado a la Municipalidad de Lima en el 2002 durante la gestión del entonces alcalde Alberto Andrade.

Ante el avance de la criminalidad y la delincuencia, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció, en noviembre pasado, que se hará “un replanteamiento” de la estrategia, por lo que el despliegue policial se hará con 50% de agentes uniformados para realizar labores preventivas, mientras que el otro 50% serán policías de civil “mimetizados” en zonas de alta incidencia delictiva.