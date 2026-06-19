Lima y el Callao iniciaron este viernes 19 de junio con un clima fresco y con una lluvia que sorprendió a los vecinos, pese a que nos encontramos a solo dos días del inicio oficial del invierno 2026.

Esta peculiaridad, para el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), era esperada según su reciente aviso meteorológico de una presencia de vientos en la costa que se prolongará hasta el sábado 20 de junio.

“Esta llovizna que hemos tenido es parte de un aviso meteorológicos que está vigente hasta mañana. Es probable que mañana en las primeras horas del día tengamos condiciones similares, pero es un episodio que es parte de la temporalidad de entrada al invierno”, explicó el director de pronósticos del Senamhi, Yuri Escajadillo.

El especialista dijo que Lima fue escenario de una llovizna mañanera pero que en general la sensación de calor es mayor a lo esperado para los primeros días del invierno. En promedio la temperatura durante las primeras horas del 19 de junio fue de 20° centígrados, unos dos grados por encima de lo normal.

Zona de incremento de vientos con posibilidad de lluvias en la madrugada y mañanas en Lima. (Senamhi)

Asimismo, en su aviso meteorológico emitido este último martes, Senamhi había advertido que desde el jueves 18 hasta el sábado 20 de junio habrá un incremento en la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad en la costa por lo que “se espera cobertura nubosa con niebla/neblina y presencia de llovizna, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana”.

“Este invierno va a estar caracterizado por primeras horas del día con neblinas o de repente episodios de garúa, pero de ahí al mediodía, 3 o 4 p.m., vamos a tener también frecuencia de radiación solar, cielos despejados con temperaturas que podrían llegar hasta los 27° en este periodo de invierno", explicó Escajadillo.

Incremento de temperatura pese a lluvias

En paralelo a su aviso sobre incremento de vientos con lluvias en las mañanas en Lima y otras regiones costeras, el Senamhi ha emitido un aviso naranja que se mantiene vigente desde hoy 19 de junio hasta el domingo 21, fecha de inicio del invierno.

En este aviso, que compromete a la costa y la sierra, el servicio señala que habrá un incremento de temperatura diurna de “moderada a fuerte intensidad” con escasa nubosidad hacia el mediodía.

Aunque se mantiene el pronóstico de ráfagas de viento en la tarde, se espera también un incremento en los niveles de radiación ultravioleta, por lo que recomiendan tomar precauciones para proteger la piel de estos rayos.