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Lima ha registrado mañana frías y con lluvias esporádicas en pleno El Niño Costero. (Foto: Senamhi)
Lima ha registrado mañana frías y con lluvias esporádicas en pleno El Niño Costero. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

Lima y el Callao iniciaron este viernes 19 de junio con un clima fresco y con una lluvia que sorprendió a los vecinos, pese a que nos encontramos a solo dos días del inicio oficial del invierno 2026.

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