La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que, a partir del 2 de agosto, se empezará a multar y sancionar a los conductores de motos eléctricas que transiten por las ciclovías. El aviso se realizó durante el lanzamiento del plan de orientación vial para promover el correcto uso de las ciclovías, esto ante el incremento sostenido en la importación y comercialización de este tipo vehículos.

Motos eléctricas urbanas (Foto: Diego Aquino).

La Dirección de Tránsito de la PNP precisó que la etapa de orientación se extenderá durante un lapso de 45 días, de manera simultánea en los ejes viales de Lima norte, centro y sur. Una vez concluido este plazo de gracia y concientización ciudadana, los efectivos policiales procederán con la fiscalización estricta y el levantamiento de infracciones en los diferentes puntos de control.

Motos eléctricas deberán circular por la pista

La Policía recordó que, de acuerdo con el marco regulatorio, las motocicletas eléctricas se encuentran clasificadas técnicamente dentro de la categoría L, que engloba a las unidades motorizadas de dos y tres ruedas. Por tal motivo, estos vehículos tienen prohibido el ingreso a las ciclovías que son de uso exclusivo para bicicletas o scooters.

Las motocicletas eléctricas están obligadas a circular por el lado derecho de la pista, siguiendo las mismas reglas que rigen para las motos lineales convencionales. Además, los conductores deberán portar licencia de conducir vigente adecuada a la cilindrada o potencia, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) activo y los implementos de seguridad personal correspondientes, como cascos reglamentarios.

¿Cuáles son los requisitos para el trámite de la placa de rodaje?

Con el fin de evitar sanciones y multas, la PNP precisó que los propietarios de estos vehículos deben obtener su placa física de rodaje ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Para ello, deben seguir los siguientes pasos:

Presentar el comprobante de pago electrónico (boleta o factura de compra) donde figuren el número de serie de la unidad y el código de chasis de fábrica.

Presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, carné de extranjería u otro documento válido.

Formulario y ficha de inscripción vehicular debidamente completados ante las oficinas registrales de la Sunarp.

La PNP instó a los conductores a regularizar la situación documentaria de sus motocicletas en los plazos fijados para garantizar un ordenamiento vial seguro y prevenir accidentes con peatones y ciclistas dentro del espacio público.