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La Policía recordó que, de acuerdo con el marco regulatorio, las motocicletas eléctricas se encuentran clasificadas técnicamente dentro de la categoría L, que engloba a las unidades motorizadas de dos y tres ruedas. Foto: Instagram/Municipalidad de Lima
La Policía recordó que, de acuerdo con el marco regulatorio, las motocicletas eléctricas se encuentran clasificadas técnicamente dentro de la categoría L, que engloba a las unidades motorizadas de dos y tres ruedas. Foto: Instagram/Municipalidad de Lima
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que, a partir del 2 de agosto, se empezará a multar y sancionar a los conductores de motos eléctricas que transiten por las ciclovías. El aviso se realizó durante el lanzamiento del plan de orientación vial para promover el correcto uso de las ciclovías, esto ante el incremento sostenido en la importación y comercialización de este tipo vehículos.

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