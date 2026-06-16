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ATU inicia pruebas de sistema de pago interconectado. (Foto: ATU)
ATU inicia pruebas de sistema de pago interconectado. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comenzó las pruebas operativas de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) en unidades de transporte público y que busca unificar el sistema de recaudo para que los usuarios utilicen un único medio de pago en el Metro de Lima, el Metropolitano, los corredores complementarios y buses convencionales.

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