La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comenzó las pruebas operativas de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) en unidades de transporte público y que busca unificar el sistema de recaudo para que los usuarios utilicen un único medio de pago en el Metro de Lima, el Metropolitano, los corredores complementarios y buses convencionales.

Como parte de este proceso, la entidad realizó la entrega formal del software de validación a cinco proveedores tecnológicos que trabajan con empresas de transporte autorizado. Estas herramientas, denominadas “librerías de validación”, permiten que los equipos instalados en los buses reconozcan la nueva tarjeta sin necesidad de desarrollar códigos desde cero.

Se estima que para el tercer trimestre de 2026 se inicien formalmente las pruebas piloto con pasajeros en diversas rutas de transporte convencional,,. Actualmente, este medio de pago ya se encuentra operativo en la etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Características y beneficios del sistema

La nueva tarjeta tiene un precio de adquisición de S/ 7.50 y cuenta con tecnología de validación sin contacto operativa hasta a 10 centímetros del sensor. El sistema contempla 14 perfiles de usuarios con diseños diferenciados, incluyendo adultos, estudiantes, policías, bomberos y personas con discapacidad.

Sistema de pago por tarjeta unificada busca integrar Metropolitano, Metro y otros buses. (Foto: ATU)

Sistema de pago por tarjeta unificada busca integrar Metropolitano, Metro y otros buses. (Foto: ATU)

El sistema de recaudo único funcionará mediante un fideicomiso maestro y una cámara de compensación encargada de distribuir los ingresos a cada operador. La modernización del recaudo apunta a reducir el uso de dinero en efectivo dentro de las unidades y aumentar la seguridad de conductores y pasajeros.

La ATU proyecta que la tarjeta pueda virtualizarse en teléfonos móviles mediante una aplicación oficial en el futuro. Asimismo, el sistema coexistirá con otras alternativas de pago electrónico como billeteras digitales y tarjetas bancarias.