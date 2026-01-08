Un tiroteo en Barranco fue reportado por transeúntes y autoridades. Con los hecho en investigación, se dio a conocer que el ataque tuvo lugar cerca a la estación Balta del Metropolitano.
A lo largo de la avenida República de Panamá, se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, quienes tomaron control del espacio y cercaron el perímetro donde se habría efectuado el incidente.
Newsletter Buenos días
MIRA AQUÍ: Maranguita: incendio moviliza a cinco unidades de bomberos en San Miguel
En un informe de América Noticias se confirmó que dos personas resultaron heridas y una tercera salió ilesa del ataque. Según el comentario, se trataría de ciudadanos venezolanos, que fueron alcanzados por los disparon de un sujeto que iba a bordo de una motocicleta.
Los afectados se encontraban en los asientos del piloto y copiloto, cuando el hombre aprovechó la congestión vehicular de la transitada vía para soltar una ráfaga de más de 20 balas. Uno de los extranjeros se encuentra en estado crítico.
La delincuencia en el Perú en cifras
Pese al tercer estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, vigente desde el pasado 21 de diciembre, se han reportado 2.226 homicidios a lo largo del 2025, cifra que representa un incremento del 7 % en comparación a la data del 2024.
Sin embargo, es importante considerar que existen cerca de 300 muertes por armas de fuego cuya clasificación se registra como “ignoradas”, lo que elevaría el número de víctimas mortales a más de 2.500, cerca a los datos que arroja el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol).
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Solo 23 de 76 playas de Lima y Callao están aptas para el público: ¿Cuáles son los riesgos de visitar balnearios no saludables?
- Declaran de interés construcción de área recreativa en playa de Miraflores: en qué consiste el proyecto y su posible impacto
- Ola de violencia en Lima y Callao: cinco de los diez meses con más homicidios fueron durante estado de emergencia
- Ica: radar del Senamhi permitirá anticipar lluvias intensas y huaicos
- Apurímac: rayo cae sobre una choza y deja cuatro fallecidos
Contenido sugerido
Contenido GEC