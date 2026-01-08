Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, murieron tras ser alcanzadas por un rayo que impactó una choza rústica en la comunidad de Tacmara, distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas, región Apurímac. El hecho se produjo la noche del 7 de enero y fue informado por la Policía Willaq Apurímac.

De acuerdo con el reporte policial, la descarga eléctrica ocurrió alrededor de las 8:00 p. m., en el sector Racachayocc. En ese momento, las víctimas descansaban al interior de una vivienda construida con palos, paja y plástico. El lugar se ubica en una zona de difícil acceso, sin cobertura de comunicaciones y a unas cuatro horas del centro urbano más cercano.

Tras la alerta emitida por las autoridades comunales la mañana del 8 de enero, efectivos de la comisaría PNP de Huancarama coordinaron con personal de salud del distrito de Pacobamba y con el Ministerio Público. Luego, se trasladaron hasta la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias de ley.

Las fallecidas fueron identificadas como J. T. P. y las menores S. J. A. P. (8), D. P. G. (12) y E. S. P. A. (12). Según el informe médico, la causa básica de muerte fue descarga eléctrica atmosférica. Presentaban quemaduras de primer, segundo y tercer grado. La causa final fue paro cardiorrespiratorio.

Asimismo, la Policía Willaq Apurímac informó que otras tres personas resultaron heridas. Estas fueron auxiliadas por los pobladores y trasladadas a la posta médica de Tacmara.