Cuatro periodistas asesinados en 2025: las autoridades que incomodaron horas antes de sus muertes

La libertad de prensa en las regiones del país corre peligro. Durante el 2025, fueron cuatro los periodistas asesinados por ejercer, más que un oficio, una vocación por informar. Una labor que los llevó a asumir grandes riesgos al incomodar a gobiernos regionales y a organizaciones criminales. En medio de diversas hipótesis que rodean estos crímenes, lo cierto es que, antes de ser asesinados, los cuatro comunicadores fiscalizaban las gestiones de sus respectivas regiones.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) informó que la muerte más reciente ocurrió el pasado 26 de diciembre. La víctima fue el periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, quien falleció tras permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de un atentado ocurrido en Aguaytía, provincia de Padre Abad, región Ucayali. El ataque se produjo el 12 de diciembre, cuando dos sujetos le dispararon a quemarropa al salir de su domicilio rumbo a conducir su programa informativo en Radio Latín Plus 107.7 FM.

Castillejos no solo era conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM, sino también director de su propio portal digital, Bato a Informarte Noticias.

Tras el atentado, Castillejos fue trasladado al centro de salud de Aguaytía, luego al hospital de Tingo María y, finalmente, al hospital María Auxiliadora, en Lima. Fueron 14 días de agonía hasta que se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con información recogida por la ANP en la localidad, Mitzar Castillejos venía realizando denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad. Para la asociación, este antecedente refuerza la necesidad de que tanto la Fiscalía de Derechos Humanos como la Policía Nacional del Perú (PNP) investiguen el ataque para evitar que quede impune.

“Este deceso constituye el segundo asesinato del mes y el cuarto en lo que va del 2025, lo que ratifica que ha sido un año nefasto para el ejercicio de la libertad de prensa en el Perú. Los cuatro periodistas asesinados eran de regiones e investigaban al poder regional, lo que evidencia un patrón preocupante para la actividad informativa”, señaló la ANP.

El periodista investigaba al poder

El Comercio recogió declaraciones del último programa en vivo que condujo el periodista, el 11 de diciembre, un día antes de recibir los disparos. “Esta gestión solo está poniendo estatuas para cumplir nomás. Don Iván Mendoza, alcalde de Aguaytía, yo no sé en qué mundo vive, porque decía que han mejorado la visión de Aguaytía. Se ha gastado plata en vano. Además, hay un árbol que no tiene ni vida en la plaza mayor. ¿Dónde está el famoso refrán de ‘el cambio es ahora con Iván Mendoza’? ¿Dónde está lo innovador? Para eso se les paga a los funcionarios”, cuestionó Castillejos.

“No se dan cuenta de que en estas fechas de fin de año, cuando deberíamos recibir más visitas de turistas, no estamos dando una buena impresión. Les damos un malecón turístico lleno de basura. El próximo año, cuando regresemos con el programa, el cinco de enero, vamos a seguir tocando temas políticos”, agregó al despedirse.

Cuatro asesinatos en un año

Castillejos es el cuarto periodista asesinado en lo que va del 2025. Los otros casos corresponden a Gastón Medina Sotomayor en Ica (20 de enero), Raúl Celis López en Iquitos (7 de mayo) y Juan Fernando Núñez Guevara en La Libertad (6 de diciembre). Todos ejercían una labor crítica frente a autoridades en sus regiones .

El caso Gastón Medina: el primer crimen del año contra la prensa

El primer asesinato ocurrió el 20 de enero con la muerte de Gastón Medina, quien solía denunciar presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Regional de Ica y en jueces superiores del Poder Judicial.

Luego de terminar su programa en Cadena Sur TV, Medina conversaba con un amigo fuera de su vivienda cuando un hombre a bordo de una motocicleta le disparó 11 veces. Recibió impactos en el tórax, la muñeca y el pie, y murió poco después en el hospital.

Medina era propietario y director de Cadena Sur TV.

Hasta la fecha, se ha logrado capturar a dos de los presuntos sicarios implicados en el crimen; Olfran Domingo Rivas Ramos y Pablo Echeverría Suárez, quienes cumplen prisión preventiva. Las investigaciones iniciales apuntaron a un grupo de al menos cinco personas. Un informe de antropología física presentado por la Fiscalía determinó que Echeverría Suárez fue quien disparó contra el comunicador .

En su último programa, compartió un video proveniente de la comisaría de Chincha. “En este video se ve a una joven con minifalda llegando a la comisaría y el coronel la estaba esperando con una botella de pisco. O sea, en lugar de buscar delincuentes, una jovencita llegó al despacho del coronel de la policía para supuestamente celebrar y escuchar música. No pues, trabajen en lo que tienen que hacer”, expresó. Esas declaraciones se dieron horas antes de ser asesinado en la puerta de su casa.

Raúl Celis López: silenciado camino a su programa radial

El siguiente caso ocurrió el 7 de mayo. La víctima fue Raúl Celis López, periodista de Radio Karibeña. Sujetos aún no identificados, que se desplazaban en una motocicleta, le dispararon en tres ocasiones mientras se encontraba dentro de un vehículo, camino a grabar su programa radial, en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto.

Celis López era conocido por sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el gobierno regional, así como por su cobertura de casos de corrupción, extorsión y crimen organizado en la Amazonía, además de visibilizar el impacto de estas problemáticas en las comunidades locales.

Raúl Celis López, periodista de Radio Karibeña.

Días antes de su muerte, el periodista mantenía un estilo frontal y crítico frente a las autoridades locales y seguía de cerca el caso del asesinato de una joven trabajadora de un grifo en Iquitos, víctima de sicariato.

Fernando Núñez Guevara: el tercer asesinato

El tercer crimen se registró el sábado 6 de diciembre, cuando fue asesinado Fernando Núñez Guevara, figura clave del periodismo local en La Libertad y fundador del portal digital Kamila TV.

El ataque ocurrió en plena carretera Panamericana Norte. Se produjo en el sector conocido como la curva a la Barranca, cuando el periodista se desplazaba en motocicleta junto a su hermano hacia el distrito de Guadalupe. Ambos fueron interceptados por sujetos que abrieron fuego, causando la muerte inmediata de Núñez Guevara y dejando a su acompañante gravemente herido.

Núñez fundó uno de los portales digitales más activos de Pacasmayo, Kamila TV, con cobertura constante sobre temas sociales, denuncias ciudadanas y hechos locales. Además, se desempeñó como secretario de actas de la ANP en la provincia de Chepén, desde donde impulsó actividades de capacitación y respaldo legal para periodistas.

Fernando Núñez Guevara era una figura clave del periodismo local en La Libertad.

En una de las últimas publicaciones de su medio, un día antes de su asesinato, informó sobre el rechazo de la prisión preventiva solicitada contra Óscar Acuña, hermano de César Acuña, gobernador regional de La Libertad, por un presunto caso de tráfico de influencias.

“El Poder Judicial considera que la imputación por presunto cohecho simple no supera el umbral legal para aplicar esta medida. Acuña continuará el proceso en libertad, pese a mantenerse prófugo desde el 19 de noviembre”, señalaba su post.

Menos de un mes después, el 12 de diciembre, ocurrió el ataque contra Mitzar Castillejos. Así, con la muerte de estos cuatro comunicadores regionales, se cierra un año marcado por la violencia contra la prensa e incrementa la preocupación sobre la seguridad de los periodistas en el Perú. A través de redes sociales, diversos colegas han expresado su pesar y cuestionado la lentitud de las investigaciones.