Serenos podrán usar pistolas eléctricas: ¿Qué alcaldes aplicarán las nuevas reglas y quiénes la rechazan?

Asimismo, se dispone que los agentes deberán portar cámaras corporales activas durante sus intervenciones, con el propósito de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

Mientras algunos distritos ya preparan capacitaciones y presupuestos para la compra del nuevo armamento, otros han decidido no acatar la medida por considerar que pone en riesgo la vida de los agentes.

El uso de estas armas no letales estará condicionado a la capacitación certificada del personal, a una evaluación psicológica anual y al entrenamiento especializado, que incluirá prácticas en simuladores y en polígonos de tiro.

La capacitación de los serenos comprenderá el manejo de cámaras corporales y pistolas eléctricas, además de contenidos sobre ética pública, derechos humanos, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y atención de emergencias.

El decreto también refuerza los requisitos de ingreso al serenazgo, estableciendo que los postulantes no deben contar con antecedentes penales, judiciales ni civiles, y que deberán aprobar evaluaciones físicas, psicológicas y de conocimientos básicos, que incluyan primeros auxilios y técnicas para el control de conflictos.

La implementación del equipamiento se financiará con cargo a la disponibilidad presupuestal de cada municipalidad. Además, el uso autorizado de estos medios de defensa entrará en vigor a los 60 días hábiles contados desde la publicación del Decreto Supremo. Por su parte, la guía de uso y las especificaciones técnicas de los equipos y cámaras, a cargo del Mininter, deberán elaborarse en un plazo de 60 a 90 días hábiles.

Acciones que tomarán los alcaldes y lo que falta para implementar la medida

La aprobación de este reglamento ha generado dudas sobre su aplicación, en particular acerca de cómo protegerá a los serenos frente a la delincuencia en medio de la ola de inseguridad en la capital. Ante ello, existe una diversidad de opiniones entre los alcaldes respecto a si aplicarán la medida en sus jurisdicciones.

En diálogo con El Comercio, el alcalde del distrito de Santiago de Surco, Carlos Bruce, explicó que su equipo municipal presentó la iniciativa legislativa. “El año pasado se aprobó la ley que autoriza a serenos portar grilletes, bastones tonfa, gas pimienta, entre otros; pero no había una normativa específica sobre las pistolas eléctricas. Por eso este año presentamos la iniciativa legislativa; el Congreso la debatió y finalmente fue aprobada en abril”, dijo.

“Ahora estamos esperando otro reglamento que indique las características que deben tener estas pistolas, lo cual supuestamente saldrá en un plazo de 60 a 90 días hábiles. ¿Entonces para qué promulgan un reglamento si ahora se necesita otro? Al final hay que seguir esperando. Necesitamos esos detalles con urgencia”, añadió.

Bruce señaló que, para garantizar la seguridad de los 1.600 serenos del distrito, se realizarán las capacitaciones correspondientes. “No entregaremos las armas a todos, solo a quienes realizan patrullaje y responden a llamados de vecinos por hechos delictivos. Contrataremos instructores e implementaremos un centro de entrenamiento. Además, solicitaremos apoyo a la policía”, contó.

Alcalde del distrito de Santiago de Surco, Carlos Bruce.

“Hemos probado varias pistolas de distintos modelos. Compraremos aquellas que sean más idóneas, pero para eso necesitamos conocer los lineamientos que el Mininter establezca. Es importante resaltar que las usaremos para inmovilizar a personas, no para enfrentarnos a delincuentes que estén disparando; sería irracional. Emplearemos pistolas eléctricas cuando veamos personas en estado de ebriedad, fumando o con actitud sospechosa. No para matar, sino para paralizar”, agregó.

El alcalde reiteró que, para poder adquirir las armas, aún faltan definirse las características mínimas que estas deben cumplir, a fin de elegir el modelo más adecuado. “Con eso ya podríamos proceder a la compra. Pero que se promulguen reglamentos que a su vez requieren otros reglamentos es absurdo (...). Necesitamos serenos con mayor capacidad para imponer el orden y la ley. Veo la necesidad de convertir a los serenos en policías municipales supervisados por el alcalde; es una práctica que he observado en muchos países”, concluyó.

Del mismo modo que Bruce, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, comentó a El Comercio que también está de acuerdo con la medida, pues considera que así el sereno se encontrará más protegido; por ello, aseguró que acatará la disposición. “Los delincuentes suelen estar mejor equipados. Necesitamos proteger a nuestros serenos ante esta situación desproporcionada. Esto no significa que ahora el serenazgo vaya a perseguir a los delincuentes, pero sí deben estar capacitados en el uso de este armamento para saber cómo emplearlo cuando sea necesario”, declaró.

“Hay que intentar reducir, de alguna manera, el impacto que puedan sufrir los serenos. En cuanto a la adquisición de los equipos, lamentablemente nuestro presupuesto es limitado, pero haremos lo posible para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas una partida presupuestal acorde con el número de serenos que harán uso de estas armas no letales. Todo dependerá de dos factores: presupuesto y tiempo”, agregó.

Respecto a la capacitación del personal, Cortez mencionó que serán los propios serenos quienes soliciten el uso de estas armas, y que se les brindará el entrenamiento necesario. “Aún no hemos decidido cuándo empezaremos, porque primero queremos reunirnos con todo el equipo para evaluar el presupuesto necesario y presentar la solicitud”, indicó.

El alcalde de San Borja, Marco Antonio Álvarez Vargas, también aplicará la medida. Informó a El Comercio que las acciones del serenazgo mantendrán su enfoque en la prevención y no en la persecución del delito. “Solo las usaremos en casos específicos, como garantizar la seguridad del personal de serenazgo. Además, tenemos previsto emplear este armamento, por ejemplo, para evitar que un ciudadano atente contra su integridad física bajo los efectos de alguna sustancia”, explicó.

Álvarez señaló que los productos no serán adquiridos de manera inmediata. “Calculamos que el kit completo (conformado por la pistola eléctrica, el sensor, la cámara corporal, el cargador y los accesorios) tiene un costo aproximado de 30 mil soles. Si pretendemos adquirir 25 unidades, junto con las licencias correspondientes, el monto ascendería a unos 800 mil soles. Esperamos concretar la compra a inicios del próximo año”, sostuvo.

El alcalde añadió que solicitarán capacitación al Ministerio del Interior y que están evaluando qué empresa será la encargada de proveer los productos. “Por el momento, contamos con una cantidad suficiente de serenos (868), aunque sí nos gustaría poder incorporar más”, resaltó.

Otro distrito que aplicará la medida es La Molina. El gerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad distrital, Javier Ávalos, informó a este Diario que la disposición se acatará de manera cuidadosa. “Es algo necesario. Estamos buscando empresas que puedan comprometerse a brindarnos servicios de instrucción, además de trabajar en conjunto con la Policía Nacional. No podemos adquirir los productos mientras no se publique la norma con las características específicas que deben cumplir. En aproximadamente dos meses recién contaremos con esa información”, explicó.

“Esta compra no estaba contemplada en nuestro presupuesto, pero buscaremos la forma de concretarla, además de hacer el esfuerzo para capacitar a nuestros 385 serenos. Estamos contra el tiempo, pero esperamos que, para las fiestas navideñas, ya contemos con estas herramientas (...). Quisiéramos tener más agentes, pero también estamos apostando por la tecnología”, añadió.

En San Juan de Lurigancho también se implementará lo estipulado en el reglamento, según confirmó el alcalde del distrito, Jesús Maldonado Amao. “De todas formas, siempre será importante mantener un trabajo integrado con la Policía. No me gustaría que las personas piensen que este será un instrumento clave para acabar con la delincuencia. Estamos evaluando quiénes dictarán los entrenamientos”, reveló.

“Vamos a realizar la adquisición sí o sí, porque necesitamos familiarizarnos con las pistolas. Sin embargo, esta primera compra no será grande, sino más bien una muestra. Contamos con una escuela de serenos donde evaluaremos el rendimiento físico, psicológico y psicotécnico de cada uno, y los mejor calificados serán seleccionados. La lucha contra la criminalidad organizada no es nuestra competencia, pero sí tenemos el deber de proteger a nuestros serenos”, expresó.

Igualmente, el alcalde del distrito de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, declaró a El Comercio que su municipio incorporará la medida. “Pese a que saludo la decisión, considero que han dado un plazo de extensión demasiado amplio; debería reducirse (...). Vamos a capacitar a los serenos con especialistas, además de exigir una serie de exámenes y requisitos indispensables, como no tener antecedentes. Ojo, este no es un tema de combatir la delincuencia, sino de garantizar la tranquilidad y la seguridad de los serenos”, aclaró.

“Nosotros haremos uso de estas pistolas mediante alquiler. Lo que falta para hacer efectiva la medida es, prácticamente, voluntad política. Hay que reducir los plazos”, reiteró.

Los que no acatarán

Pese a la apertura mostrada por los alcaldes distritales entrevistados por este Diario, también surgieron opiniones en contra de la iniciativa. Una de ellas fue la de la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga Torrejón, quien informó a El Comercio que no está de acuerdo con la medida porque “el serenazgo realiza labores preventivas y de atención a los vecinos. Yo voy a respetar la vida de mis serenos; no los voy a expone r. Los delincuentes ahora son más avezados. Si un sereno apunta a un delincuente con un arma no letal, el delincuente puede contraatacar con un arma de fuego y matarlo”, señaló.

“A lo que sí he dado mi visto bueno es a las bodycams, sobre todo para garantizar la seguridad de los 1.307 miembros del serenazgo. Respeto la disposición del Gobierno, pero también creo que deben respetarse las decisiones de los alcaldes, y pido que se respete la mía. Los serenos realizan labores preventivas, no confrontacionales. En cambio, debería fortalecerse el trabajo de la Policía”, opinó.

Del mismo modo, el alcalde del Rímac, Néstor Evadio De La Rosa Villegas, anunció a este Diario que tampoco aplicará la medida. “No voy a exponer a los serenos a que se enfrenten a la delincuencia. En medio de un atentado, ese tipo de armas son prácticamente de juguete. Un sereno incluso podría perder la vida. Estoy de acuerdo con aplicar mecanismos de seguridad, pero no sería prudente seguir este reglamento en el distrito”, indicó.

“Hay que diferenciar el trabajo municipal del policial. El primero es preventivo y el segundo reactivo (...). Actualmente tenemos poca demanda de serenos; muchos prefieren irse a distritos como Miraflores o San Isidro. Por eso, propongo al Gobierno que se estandarice el sueldo de los serenos y que puedan trabajar en cualquier lugar sin distinción, lo que permitiría una mayor cobertura”, concluyó.