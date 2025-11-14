Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Serenos podrán usar pistolas eléctricas: ¿Qué alcaldes aplicarán las nuevas reglas y quiénes la rechazan?
Serenos podrán usar pistolas eléctricas: ¿Qué alcaldes aplicarán las nuevas reglas y quiénes la rechazan?

Serenos podrán usar pistolas eléctricas: ¿Qué alcaldes aplicarán las nuevas reglas y quiénes la rechazan?

A través del Decreto Supremo N.º 015-2025-IN, el Ministerio del Interior (Mininter) aprobó el nuevo reglamento del Servicio de Serenazgo Municipal, que autoriza el uso de pistolas eléctricas o de electrochoque como parte del equipamiento oficial de los miembros del serenazgo. La norma, cuyo objetivo es modernizar y profesionalizar la labor de los agentes municipales, incorpora estas pistolas junto a otros medios no letales como grilletes, bastones tonfa, escudos, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas.

