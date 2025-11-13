36 muertos por culpa de un conductor ebrio: quién es el hombre detrás del volante

El general PNP Olger Benavides Ponce de León, jefe de la Región Policial Arequipa, reveló que el dosaje etílico cualitativo del conductor dio positivo. Por este motivo, se encuentra detenido, mientras que los familiares de las víctimas lo acusan de haber estado en estado de ebriedad y, por ello, ser responsable de las más de 30 muertes ocurridas.

Hennry Branddy Rey Apaclla Ñaupari, de 35 años.

¿Quién es el presunto responsable?

Hennry Branddy Rey Apaclla Ñaupari, nacido el 7 de marzo de 1990, es originario del distrito de Chanchamayo, en la provincia homónima del departamento de Junín. De acuerdo con el Reniec, reside en el distrito de Socabaya, en Arequipa.

El vehículo que conducía es un Toyota blanco del año 2023, con placa VCN-735, y pertenece a la empresa Macr Industrial SRL, según la plataforma de consulta vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Fuente: Sunarp.

En sus redes sociales, Apaclla Ñaupari suele publicar selfies, fotos de sus viajes, de su automóvil y de momentos en los que aparece consumiendo bebidas alcohólicas, ya sea en compañía o solo. En su última publicación de Facebook, cuenta con más de 120 comentarios de usuarios que lo acusan de ser el responsable de la tragedia y de haber manejado bajo los efectos del alcohol.

En su perfil también comparte imágenes y frases alusivas al consumo de cerveza. Además, ha publicado fotos de un segundo vehículo que posee: un camión blanco de la marca Dongfeng, de placa D3P-871, que, según la Sunarp, está registrado a su nombre.

Foto de Hennry Branddy Rey Apaclla Ñaupari. Fuente: Facebook.

Publicaciones del perfil de Hennry. Fuente: Facebook.

Constantemente hacía alusión a las bebidas alcohólicas. Fuente: Facebook.

Este diario también pudo constatar, a través de la plataforma de consulta de papeletas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que el hombre cuenta con dos infracciones graves registradas en junio de 2023 y abril de 2024 por la Municipalidad de Arequipa. Ambas son por “estacionar en un lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga, o que comprometa la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito, o impida observar la señalización”.

El Departamento Fiscal de Arequipa explicó a este diario que, tras confirmarse que la prueba cualitativa del dosaje etílico dio positivo, es decir, que el conductor tenía alcohol en la sangre, deberán continuar las investigaciones para determinar el grado exacto de alcohol que presentaba. Para ello, se realizó una segunda prueba, de tipo cuantitativo, la cual fue enviada a la ciudad de Arequipa y cuyos resultados aún no han sido revelados hasta el cierre de esta nota.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná confirmó que el conductor de la camioneta se encuentra detenido y que se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en el accidente.

Faltas de Hennry Branddy Rey Apaclla Ñaupari. Fuente: MTC.

El futuro legal

En diálogo con El Comercio, Percy Castillo, exadjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y especialista en seguridad ciudadana, explicó que la pérdida de vidas humanas causa una gran conmoción, especialmente cuando ha sido provocada por un conductor en aparente estado de ebriedad. “Si esto se prueba, estaríamos hablando de un delito grave. Cuando se establece que una persona dio positivo al consumo de alcohol, el fiscal puede ordenar una detención preliminar mientras se determina el volumen de alcohol en la prueba cuantitativa”, expresó.

“El volumen de alcohol permitido es muy mínimo, por lo que, si dio positivo, lo más probable es que haya superado el máximo que establece la ley. En ese caso, estaríamos ante el delito de conducir en estado de ebriedad, con el agravante de consecuencia de muerte, cuya pena puede alcanzar hasta 15 años de prisión”, añadió.

Castillo agregó que la espera para obtener los resultados del examen cuantitativo dependerá de la capacidad de los laboratorios forenses de la PNP y de los recursos disponibles para procesar las muestras con mayor rapidez. “ Usualmente toma un máximo de 48 horas. Lo preocupante es que en provincias suele haber carencia de equipos para este tipo de pruebas, por lo que muchas veces deben enviarse a Lima para su análisis ”, explicó.

El vehículo está a su nombre. Fuente: Sunarp.

“Sin importar la magnitud, ningún crimen debería quedar impune. Si las sanciones contra este señor no se aplican como corresponde, se corre el riesgo de que más personas conduzcan en estado de ebriedad, creyendo que pueden evadir la ley”, advirtió.

La vía por la que circulaba

El punto en cuestión es el kilómetro 781 de la Panamericana Sur, en la bajada del Puente de Ocoña, provincia de Camaná (ruta Arequipa–Chala). De acuerdo con el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, el tramo no cuenta con barreras de protección para caídas. “No hay ningún tipo de valla ni elemento de seguridad”, expresó.

El choque entre un bus interprovincial y una camioneta en la Panamericana Sur, a la altura de Camaná, dejó 36 muertos y 26 heridos. Foto: Ministerio Público.

El alcalde distrital de Ocoña, Waldor Llerena, señaló que el lugar es “muy accidentado” y que ya se había registrado un episodio similar con víctimas mortales. “Lamentablemente, hace algunos años también cayó un bus de la empresa Rey Latino”, recordó.

“A veces, por el peso, la excesiva velocidad y la imprudencia, ocurren estos accidentes, y lamentablemente eso es lo que ha sucedido nuevamente”, comentó.

Se trata del mismo punto donde, en 2018, fallecieron 45 pasajeros del bus de la empresa Rey Latino.