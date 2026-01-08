A través de la Ley N° 32546 publicada este jueves en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Congreso de la República dictó a normal que crea la Universidad Nacional de Pataz (UNP) con sede en la provincia del mismo nombre, en el departamento de La Libertad.

La medida señala que la UNP está conformada por los departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de postgrado que sean aprobados al momento de establecer su régimen.

Asimismo, la UNP se establece como pliego presupuestal y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir las partidas correspondientes con cargo al presupuesto institucional del Pliego 10, Ministerio de Educación.

Respecto al financiamiento e implementación, se detalla se realizará con recursos directamente recaudados, donaciones y legados, canon y regalías mineras, además de recursos progresivos gestionados ante el MEF, el Minedu, el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Pataz, con cargo al presupuesto del año fiscal siguiente a su aprobación.

¿Qué carreras tendrá la UNP?

Según la norma, el centro de estudios superiores contará con tres facultades, que ofrecerán las siguientes carreras:

Facultad de Ciencias de la Salud: Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Tecnología Médica.

Facultad de Ingeniería: Ingeniería de Minas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agrícola.

Facultad de Ciencias Empresariales: Administración, Contabilidad, Economía.

Filiales univesitarias en Perú

Asimismo, el Congreso publicó hoy la Ley N° 32545, declarando de interés nacional la creación de filiales universitarias en los departamentos de Amazonas, Puno, San Martín, Tumbes, Apurímac y Huancavelica.

Las filiales comprendidas en la norma son las siguientes:

Filial de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el departamento de Amazonas.

Filial de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, en la provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas.

Filial de la Universidad Nacional del Altiplano, en la provincia de Carabaya, del departamento de Puno.

Filial de la Universidad Nacional del Altiplano, en el distrito de Ilave de la provincia de El Collao, del departamento de Puno.

Filial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en el distrito de Ilave de la provincia de El Collao, del departamento de Puno.

Filial de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú, en el departamento de San Martín.

Filial de la Universidad Nacional de Tumbes, en la provincia de Zarumilla, del departamento de Tumbes.

h) Filial de la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), en el distrito de Antabamba, de la provincia de Antabamba, del departamento de Apurímac.

i) Filial de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), en el distrito de Surcubamba, de la provincia de Tayacaja, del departamento de Huancavelica.