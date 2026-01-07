El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Ernesto Álvarez indicó que el Gobierno ha intensificado la seguridad en las fronteras del país, con un mayor despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, frente a un eventual escenario de conflicto en Venezuela.
Álvarez Miranda aclaró que las medidas que adopte el Perú estarán en proporción al nivel de la amenaza que eventualmente pueda presentarse. En ese sentido, resaltó que, de ocurrir una confrontación bélica, “incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos”.
“Esto significa mayor gasto y dejar de cubrir necesidades de la población para atender necesidades de defensa nacional y de seguridad interior”, apuntó.
En esa línea, afirmó que el Perú no tiene intención de recibir a personas que hayan colaborado con las dictaduras de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Remarcó que el objetivo es atender la crisis humanitaria que atraviesan los ciudadanos venezolanos y facilitar que puedan retornar pronto a su país para contribuir con su reconstrucción.
TE PUEDE INTERESAR
- Bellavista: asesinan a joven que intentó huir de sicario escondiéndose en una casa
- Incendio en Tacora 1964: cuando el fuego arrasó un barrio entero en el corazón de Lima | FOTOS INÉDITAS
- Minsa advierte riesgo sanitario por acumulación de residuos sólidos en Carabayllo
- Aeropuerto Jorge Chávez: intervienen a familia por comprar pasajes con tarjeta de crédito clonada
- Inicio de año sangriento en Lima: más de 10 asesinatos el último fin de semana y en el 2025 se batió récord de homicidios
Contenido sugerido
Contenido GEC