El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Ernesto Álvarez indicó que el Gobierno ha intensificado la seguridad en las fronteras del país, con un mayor despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, frente a un eventual escenario de conflicto en Venezuela.

Álvarez Miranda aclaró que las medidas que adopte el Perú estarán en proporción al nivel de la amenaza que eventualmente pueda presentarse. En ese sentido, resaltó que, de ocurrir una confrontación bélica, “incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos”.

“Esto significa mayor gasto y dejar de cubrir necesidades de la población para atender necesidades de defensa nacional y de seguridad interior”, apuntó.

En esa línea, afirmó que el Perú no tiene intención de recibir a personas que hayan colaborado con las dictaduras de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Remarcó que el objetivo es atender la crisis humanitaria que atraviesan los ciudadanos venezolanos y facilitar que puedan retornar pronto a su país para contribuir con su reconstrucción.