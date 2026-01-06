El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre el riesgo sanitario que genera la acumulación de residuos sólidos en el distrito de Carabayllo y señaló que ya se han dispuesto acciones inmediatas para enfrentar esta situación. Así lo informó la entidad a través de un comunicado emitido este martes 6 de enero.

En el documento, el Minsa precisó que, en el marco de sus funciones, la Diris Lima Norte ha venido supervisando y canalizando directivas técnicas dirigidas a la Municipalidad de Carabayllo.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/5IKeakvk4H — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 6, 2026

En ese sentido, indicó que “el informe remitido el 30 de diciembre de 2025 dispone (…) la implementación inmediata de medidas correctivas para fortalecer la gestión integral de residuos y eliminar los puntos críticos en la vía pública”.

Asimismo, la cartera de Salud informó que, ante la declaratoria de emergencia del Ministerio del Ambiente, la Digesa y la Diris Lima Norte vienen realizando inspecciones en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

Estas acciones, según el comunicado, buscan “garantizar que el manejo de residuos hospitalarios cumpla estrictamente con la NTS N.° 144-MINSA/2018/DIGESA, asegurando la correcta disposición de desechos peligrosos para evitar focos infecciosos”.

El Minsa remarcó además que “toda acción de los gobiernos locales debe ceñirse al marco normativo sanitario” y aseguró que la Diris Lima Norte continuará con las labores de supervisión y monitoreo necesarias para proteger la salud pública y restablecer el orden ambiental en el distrito.

Finalmente, el ministerio señaló que mantiene su “permanente preocupación por la protección de la salud pública” y reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada para salvaguardar el bienestar de la población.