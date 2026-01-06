Nestlé anunció este martes 6 de enero el retiro voluntario del mercado de un lote de su fórmula infantil NAN SUPREME PRO 2, en su presentación de 800 gramos, debido a la posible presencia de cereulide, una sustancia de origen bacteriano. La compañía precisó que se trata del lote 52840742F2, con fecha de vencimiento 11 de octubre de 2027.

En un comunicado, la empresa señaló que esta decisión se adopta como parte de sus protocolos de seguridad.

“En Nestlé, la seguridad y el bienestar de nuestros consumidores es nuestra máxima prioridad. Por ello, nuestras políticas y procedimientos de calidad e inocuidad buscan garantizar el más alto nivel de protección para nuestros clientes y consumidores”, indicó.

Asimismo, la compañía explicó que el retiro se realiza de manera preventiva y en coordinación con las autoridades.

“Nestlé ha decidido retirar voluntariamente del mercado un lote de su fórmula infantil NAN SUPREME PRO 2 (…) debido a la posible presencia de Cereulide, una substancia de origen bacteriano producida por el microorganismo Bacillus Cereus, que puede causar enfermedades transmitidas por alimentos”, detalló.

La empresa subrayó que, hasta el momento, no se han registrado casos vinculados al consumo de este producto.

“El retiro voluntario de este lote es una medida de seguridad preventiva debido a una desviación de calidad. Hasta la fecha, no se han reportado incidentes asociados al consumo de este producto”, afirmó.

Nestlé también aclaró que la situación no involucra a otros productos de su portafolio. “Confirmamos que ningún otro lote ni producto comercializado por Nestlé Perú está afectado”, precisó en el comunicado.

Finalmente, la compañía puso a disposición de los consumidores sus canales de atención para consultas y devoluciones, a través de la línea gratuita 080010210 y del correo servicioalconsumidor@pe.nestle.com.