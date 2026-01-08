La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete informó que 25 integrantes de la organización criminal “El sindicato del crimen de Nasca” fueron condenados. La banda operaba en la provincia de Nasca y extorsionaba a sindicatos de construcción civil y a empresas constructoras.

Según el Ministerio Público, varios de los sentenciados recibieron penas de hasta 30 años y 8 meses de prisión. Las condenas corresponden a los delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas. En otros casos, las penas impuestas oscilan entre 16 y 26 años de cárcel, según la participación de cada acusado.

Durante el juicio se acreditó que la organización buscaba controlar los sindicatos de construcción civil. Para ello, exigía pagos ilegales y amenazaba a empresas del sector. Además, ejecutó asesinatos, atentados armados y actos de intimidación contra dirigentes sindicales y otras personas que se resistían.

Asimismo, la Fiscalía precisó que los condenados deberán pagar una reparación civil total de S/ 671 000. El monto será destinado al Estado y a los familiares de las víctimas. La investigación y la acusación estuvieron a cargo del fiscal provincial Percy Samir Palomino Cruz, con la participación de la fiscal adjunta Claudia Morán Boada.

¿Cómo operaba la organización criminal?

De acuerdo con la Fiscalía, la red delictiva cometió nueve asesinatos y ocho homicidios calificados en grado de tentativa. Además, financiaba sus actividades mediante la microcomercialización de drogas, lo que le permitió adquirir armas de fuego, vehículos y logística. Estos recursos eran usados para trasladar a los sicarios y, posteriormente, ocultar evidencias de los crímenes.