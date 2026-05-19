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El sismo de magnitud 6.1 registrado en la región de Ica provocó deslizamientos de tierra, caída de rocas y afectaciones en distintas zonas cercanas a cerros y carreteras del sur del país, según reportes de ciudadanos y autoridades locales.
El sismo de magnitud 6.1 registrado en la región de Ica provocó deslizamientos de tierra, caída de rocas y afectaciones en distintas zonas cercanas a cerros y carreteras del sur del país, según reportes de ciudadanos y autoridades locales.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 81 kilómetros y fue percibido con intensidad en Ica y regiones vecinas, lo que motivó la activación de protocolos de emergencia.
Tras el sismo, distintas localidades reportaron derrumbes y desprendimientos de material en vías y áreas próximas a laderas. La Municipalidad Distrital de Huáncano informó sobre la caída de piedras y daños en canales de riego.
Temblor en #ica 6.1 pic.twitter.com/kODTlplw16— Andres Rondon (@novacromandres) May 19, 2026
Según indicó la comuna, varios tramos de la vía Los Libertadores quedaron comprometidos debido al desprendimiento de tierra y rocas desde zonas elevadas.
Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las inspecciones de seguridad y exhortaron a los conductores a circular con extrema precaución, especialmente en sectores cercanos a cerros o pendientes inestables.
Asimismo, la municipalidad pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y tener preparada la mochila de emergencia.
El sismo también generó movimientos de arena en diversas zonas desérticas de Ica. A través de redes sociales, usuarios difundieron imágenes y videos donde se observa el desplazamiento de grandes cantidades de arena en dunas cercanas a sectores turísticos de la región.
🚨 #LOÚLTIMO | Sismo 6.1 en ICA: Deslizamiento de arena en duna. pic.twitter.com/ljhkgHN8PI— Roger García (@Aderly) May 19, 2026
La situación generó preocupación entre residentes y visitantes que se encontraban en esos espacios al momento del movimiento sísmico.
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En Huaytará, localidad cercana a Ica, ciudadanos también reportaron deslizamientos de tierra en sectores próximos a cerros. Habitantes señalaron que el sismo se sintió con gran intensidad y expresaron preocupación por posibles nuevos derrumbes.
🚨 #LOÚLTIMO | Sismo 6.1 en Ica: Deslizamiento de tierra en Huaytará. Algunas casas presentan rajaduras, reportan. pic.twitter.com/pDt14lY8g0— Roger García (@Aderly) May 19, 2026
Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante eventuales réplicas y continúan evaluando daños y atendiendo emergencias en las zonas afectadas. Asimismo, recomendaron a la población seguir las indicaciones de defensa civil y mantenerse informada mediante canales oficiales.
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