El sismo de magnitud 6.1 registrado en la región de Ica provocó deslizamientos de tierra, caída de rocas y afectaciones en distintas zonas cercanas a cerros y carreteras del sur del país, según reportes de ciudadanos y autoridades locales.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 81 kilómetros y fue percibido con intensidad en Ica y regiones vecinas, lo que motivó la activación de protocolos de emergencia.

Tras el sismo, distintas localidades reportaron derrumbes y desprendimientos de material en vías y áreas próximas a laderas. La Municipalidad Distrital de Huáncano informó sobre la caída de piedras y daños en canales de riego.

Según indicó la comuna, varios tramos de la vía Los Libertadores quedaron comprometidos debido al desprendimiento de tierra y rocas desde zonas elevadas.

Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las inspecciones de seguridad y exhortaron a los conductores a circular con extrema precaución, especialmente en sectores cercanos a cerros o pendientes inestables.

Asimismo, la municipalidad pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y tener preparada la mochila de emergencia.

El sismo también generó movimientos de arena en diversas zonas desérticas de Ica. A través de redes sociales, usuarios difundieron imágenes y videos donde se observa el desplazamiento de grandes cantidades de arena en dunas cercanas a sectores turísticos de la región.

🚨 #LOÚLTIMO | Sismo 6.1 en ICA: Deslizamiento de arena en duna. pic.twitter.com/ljhkgHN8PI — Roger García (@Aderly) May 19, 2026

La situación generó preocupación entre residentes y visitantes que se encontraban en esos espacios al momento del movimiento sísmico.

En Huaytará, localidad cercana a Ica, ciudadanos también reportaron deslizamientos de tierra en sectores próximos a cerros. Habitantes señalaron que el sismo se sintió con gran intensidad y expresaron preocupación por posibles nuevos derrumbes.

🚨 #LOÚLTIMO | Sismo 6.1 en Ica: Deslizamiento de tierra en Huaytará. Algunas casas presentan rajaduras, reportan. pic.twitter.com/pDt14lY8g0 — Roger García (@Aderly) May 19, 2026

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante eventuales réplicas y continúan evaluando daños y atendiendo emergencias en las zonas afectadas. Asimismo, recomendaron a la población seguir las indicaciones de defensa civil y mantenerse informada mediante canales oficiales.