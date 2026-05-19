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Sismo de magnitud 6.1 genera derrumbes y movimientos de arena en Ica. (Foto: Captura/X)
Sismo de magnitud 6.1 genera derrumbes y movimientos de arena en Ica. (Foto: Captura/X)
Por Redacción EC

El sismo de magnitud 6.1 registrado en la región de Ica provocó deslizamientos de tierra, caída de rocas y afectaciones en distintas zonas cercanas a cerros y carreteras del sur del país, según reportes de ciudadanos y autoridades locales.

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