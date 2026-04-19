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Las jurisdicciones distritales que se encuentran en riesgo alto en dichas jurisdicciones en total suman 277.
Las jurisdicciones distritales que se encuentran en riesgo alto en dichas jurisdicciones en total suman 277.
/ DIANA TACO
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 508 distritos de distintas provincias del centro y del sur del país se encuentran en riesgo de sufrir las consecuencias de las fuertes lluvias y verse afectados por huaicos y deslizamientos.

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