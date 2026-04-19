El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 508 distritos de distintas provincias del centro y del sur del país se encuentran en riesgo de sufrir las consecuencias de las fuertes lluvias y verse afectados por huaicos y deslizamientos.
De acuerdo al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, las localidades con mayor riesgo de incidencia de eventos son Huancavelica, Apurímac (48), Ayacucho (40), Cusco (35), Puno (29), Arequipa (12), Junín (11) y Moquegua y Tacna (1).
Las jurisdicciones distritales que se encuentran en riesgo alto en dichas jurisdicciones en total suman 277.
Ante el pronóstico emitido, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a adoptar acciones preventivas para reducir riesgos frente a posibles emergencias. Recomendó, por ejemplo, garantizar la operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, a fin de asegurar una respuesta oportuna en caso de incidentes.
Asimismo, instó a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas, con el objetivo de orientar a la población hacia zonas seguras, alejadas de ríos o quebradas.
Por otro lado, el Indeci también hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones en sus viviendas, como reforzar los techos y establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.
Hace unos días el Senamhi emitió una alerta naranja en más de diez regiones del país ante la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad.
Según el aviso meteorológico, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y, en zonas altoandinas, la posible presencia de nieve y granizo, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.
Iran rejected new peace talks with the United States, its state news agency reported on Sunday (April 19), hours after U.S. President Donald Trump had said he was sending envoys to Pakistan for talks and would strike Iran unless it accepted his terms. Zachary Goelman produced this report.