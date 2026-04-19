El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 508 distritos de distintas provincias del centro y del sur del país se encuentran en riesgo de sufrir las consecuencias de las fuertes lluvias y verse afectados por huaicos y deslizamientos.

De acuerdo al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, las localidades con mayor riesgo de incidencia de eventos son Huancavelica, Apurímac (48), Ayacucho (40), Cusco (35), Puno (29), Arequipa (12), Junín (11) y Moquegua y Tacna (1).

Las jurisdicciones distritales que se encuentran en riesgo alto en dichas jurisdicciones en total suman 277.

Ante el pronóstico emitido, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a adoptar acciones preventivas para reducir riesgos frente a posibles emergencias. Recomendó, por ejemplo, garantizar la operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, a fin de asegurar una respuesta oportuna en caso de incidentes.

Asimismo, instó a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas, con el objetivo de orientar a la población hacia zonas seguras, alejadas de ríos o quebradas.

Por otro lado, el Indeci también hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones en sus viviendas, como reforzar los techos y establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Hace unos días el Senamhi emitió una alerta naranja en más de diez regiones del país ante la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Según el aviso meteorológico, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y, en zonas altoandinas, la posible presencia de nieve y granizo, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.