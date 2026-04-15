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Los 20 mineros secuestrados fueron rescatados tras enfrentamiento armado en Pataz. (América TV)
Los 20 mineros secuestrados fueron rescatados tras enfrentamiento armado en Pataz. (América TV)
Por Redacción EC

Efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas rescataron a 20 mineros artesanales que permanecían secuestrados en la provincia de Pataz, La Libertad, en la que denominaron como “Operación Qatar”.

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