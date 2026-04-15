Efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas rescataron a 20 mineros artesanales que permanecían secuestrados en la provincia de Pataz, La Libertad, en la que denominaron como “Operación Qatar”.

La acción conjunta se llevó a cabo a las 3 a.m. del domingo 12 de abril en la bocamina Sanone, ubicada en el sector de Pueblo Nuevo, luego de la incursión violenta de una organización criminal armada en el yacimiento.

Los 20 mineros secuestrados fueron rescatados tras enfrentamiento armado en Pataz. (América TV)

Los delincuentes buscaban tomar el control de la zona de extracción mediante el uso de disparos y actos de intimidación contra el personal presente.

Durante el despliegue de las fuerzas de élite del Comando Unificado Pataz, se produjo un enfrentamiento armado contra los secuestradores, quienes al verse superados optaron por huir a través de los conductos internos del socavón.

Tras asegurar el área, los 20 trabajadores fueron liberados y evacuados por el personal militar y policial. El reporte oficial confirmó que no se registraron heridos ni pérdidas humanas durante el desarrollo de las acciones tácticas y que los mineros fueron puestos a buen recaudo de inmediato.

Las autoridades informaron que mantendrán la vigilancia y las operaciones sostenidas en la provincia para garantizar el cumplimiento de las leyes.