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El feudo de la minería informal

El plan de trabajo de Yenifer Paredes busca ceder protagonismo a la Confemin y legitimar una fiscalización sin sustento legal a la empresa privada.

    Editorial El Comercio
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    Yenifer Paredes recibió apoyo de todas las bancadas al ser elegida por unanimidad.
    Yenifer Paredes recibió apoyo de todas las bancadas al ser elegida por unanimidad.
    / HUGO PEREZ

    Cuando Yenifer Paredes asumió la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, este Diario advirtió que su nombramiento no respondía a méritos propios sino a intereses que Juntos por el Perú (JP) nunca explicó. La cuñada del expresidente golpista Pedro Castillo carecía, y carece, de credenciales que justifiquen su llegada a una comisión tan sensible para la economía nacional. El plan de trabajo que ha presentado, y que la propia comisión decidió postergar ante el reclamo de varios integrantes, confirma que aquella advertencia no era exagerada.

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