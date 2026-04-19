Un total de doce departamentos de la sierra norte y centro del país registrarán un incremento de la temperatura diurna entre el lunes 20 y martes 21 de abril, con valores que podrían alcanzar hasta los 33 °C, según el aviso meteorológico emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno, catalogado con nivel de alerta naranja, prevé condiciones de moderada a fuerte intensidad.

De acuerdo con el reporte, las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 33 °C en la sierra norte, mientras que en la sierra centro se ubicarán entre 18 °C y 29 °C. Estas condiciones estarán acompañadas de escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá un incremento significativo de la radiación ultravioleta (UV), además de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes.

Senamhi advierte incremento de temperaturas en la sierra: máximas llegarán a 33 °C. (Foto: Andina)

Los departamentos comprendidos en este aviso son Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín. Ante este escenario, las autoridades mantienen vigilancia constante para evaluar posibles impactos en la población, especialmente en zonas vulnerables.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas como el uso de bloqueador solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, así como evitar la exposición directa al sol en horas de mayor radiación. También sugirió mantener ambientes ventilados, usar ropa ligera y de colores claros, y aumentar el consumo de líquidos para prevenir golpes de calor.

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