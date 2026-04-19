Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ola de calor afectará a 12 regiones con alta radiación UV y fuertes vientos. (Foto: Andina)
Ola de calor afectará a 12 regiones con alta radiación UV y fuertes vientos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un total de doce departamentos de la sierra norte y centro del país registrarán un incremento de la temperatura diurna entre el lunes 20 y martes 21 de abril, con valores que podrían alcanzar hasta los 33 °C, según el aviso meteorológico emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno, catalogado con nivel de alerta naranja, prevé condiciones de moderada a fuerte intensidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.