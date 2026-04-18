Resumen

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El acceso al empleo se viene fortaleciendo mediante programas de capacitación técnica, formación en habilidades digitales y el impulso de emprendimientos | Foto: Difusión
El acceso al empleo se viene fortaleciendo mediante programas de capacitación técnica, formación en habilidades digitales y el impulso de emprendimientos | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La inclusión laboral de las personas con discapacidad visual en el Perú muestra avances sostenidos gracias al trabajo articulado entre instituciones, empresas y el propio esfuerzo de este colectivo, que demuestra día a día su talento y compromiso en distintos sectores productivos.