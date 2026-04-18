La inclusión laboral de las personas con discapacidad visual en el Perú muestra avances sostenidos gracias al trabajo articulado entre instituciones, empresas y el propio esfuerzo de este colectivo, que demuestra día a día su talento y compromiso en distintos sectores productivos.

El acceso al empleo se viene fortaleciendo mediante programas de capacitación técnica, formación en habilidades digitales y el impulso de emprendimientos. A ello se suman políticas de inclusión promovidas por entidades públicas y privadas; sin embargo, aún persisten brechas vinculadas a prejuicios sociales y limitadas oportunidades laborales.

Desde la Unión Nacional de Ciegos del Perú (UNCP) se promueve activamente la inclusión laboral mediante capacitaciones, defensa de derechos y generación de oportunidades. Un ejemplo es su Centro de Terapias de Masajes, donde profesionales brindan servicios de alta calidad, fortaleciendo su independencia económica.

Entre los principales oficios que desempeñan, destacan la terapia de masajes, atención en call centers, docencia, música, así como el uso de herramientas tecnológicas adaptadas. Estas actividades evidencian su versatilidad y aporte a la economía.

“Desde la institución brindamos todo el apoyo a nuestros socios facilitándoles espacios debidamente acondicionados para la prestación de servicios terapéuticos. Asimismo, se promueve la difusión del trabajo de los asociados en este rubro ante diversas entidades que requieren estos servicios, con el objetivo de generar oportunidades laborales y establecer vínculos directos”, indicó el secretario general de la UNCP, Abraham García.

Según el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad en 2025 se registran más de 71 mil personas con discapacidad visual. No obstante, estimaciones basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo indican que solo el 28.6% participa en la PEA (población económicamente activa).

Asimismo, datos de la Enaho (2022) revelan que el 41 % de las personas con discapacidad alcanza solo nivel primario, mientras que un 19.5 % no accede a ningún tipo de educación formal.

Formación para jóvenes con discapacidad visual

Para Abraham García, la formación y capacitación de los afiliados constituye también un eje fundamental de acción para la UNCP. En ese sentido, promueven el desarrollo de sus capacidades mediante diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento de sus competencias personales y profesionales, sobre todo para la población joven.

“Los jóvenes afiliados que se encuentran cursando estudios universitarios reciben un apoyo económico anual como parte del compromiso institucional con su desarrollo académico. Asimismo, se realizan periódicamente talleres de computación e informática, con la finalidad de fortalecer sus habilidades tecnológicas y facilitar su desempeño en distintos ámbitos laborales y académicos”, manifestó.

Además, instan a instituciones como el Conadis y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para que fortalezcan e implementen acciones de inclusión laboral dirigidas a las personas con discapacidad, con especial énfasis en aquellas con discapacidad visual, garantizando su acceso equitativo a oportunidades de empleo digno.

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