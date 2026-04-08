Resumen
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Los restaurantes y servicios turísticos estarán obligados a proporcionar sus cartas, guías y otros materiales promocionales en el sistema braille. Así lo dispone el Decreto Supremo N° 001-2026-MIMP, que fue publicado este 8 de abril en el Diario Oficial El Peruano.
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