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Norma establece plazos progresivos hasta 2031 para la implementación del sistema braille. Foto: Andina
Norma establece plazos progresivos hasta 2031 para la implementación del sistema braille. Foto: Andina
Por Redacción EC

Los restaurantes y servicios turísticos estarán obligados a proporcionar sus cartas, guías y otros materiales promocionales en el sistema braille. Así lo dispone el Decreto Supremo N° 001-2026-MIMP, que fue publicado este 8 de abril en el Diario Oficial El Peruano.

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