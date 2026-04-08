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El ATU informó que, durante el domingo 12 de abril, el servicio de transporte público iniciarán operación a las 5 a. m. por las elecciones 2026. Foto: Andina/composición GEC
El ATU informó que, durante el domingo 12 de abril, el servicio de transporte público iniciarán operación a las 5 a. m. por las elecciones 2026. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

Durante el domingo 12 de abril, el transporte público empezará a operar desde las 5 a. m., así lo dispuso la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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