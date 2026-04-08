Durante el domingo 12 de abril, el transporte público empezará a operar desde las 5 a. m., así lo dispuso la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Según el jefe del ATU, David Hernández, esta ampliación se da en el marco de las elecciones generales 2026. “Estamos trabajando desde las 5 de la mañana como si fuera un día hábil, no un domingo; recuerden que los domingos se empieza 6:00 o 6:30. Estamos empezando como día de semana, desde las 5 de la mañana, para que haya continuidad operativa”, explicó.

¿Cuáles serán los horarios del transporte público?

El ATU formalizó el horario de atención de los servicios de transporte en Lima y Callao:

Metropolitano

Las rutas regulares A, B y C iniciarán su operación desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

El Expreso 1 comenzará a funcionar desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Mientras que el Expreso 5 tendrá un horario 6:30 a. m. a 5:00 p. m.

Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p. m. En tanto, el servicio Lechucero mantendrá su horario habitual de viernes y sábado de 11:30 p. m. a 4:00 a. m.

22 de febrero del 2011. Hace 15 años. Plantean bajar pasajes en el sistema del Metropolitano.

Corredores complementarios

El corredor Azul, Rojo y Morado iniciarán su jornada laboral a las 5:00 a.m. y culminará a las 11:00 p.m.

Aerodirecto

El bus que transporta a los ciudadanos desde el aeropuerto a diferentes puntos de la ciudad operará sus rutas en sus horarios habituales.

Línea 1 del Metro

Las Línea 1 del Metro de Lima tendrá 96 viajes adicionales este domingo 12 de abril. El primer tren eléctrico partirá de la estación a las 5:30 a. m. y el último saldrá a las 10.00 p. m. iniciará su

La frecuencia de los trenes será de 3.5 a 15, según la franja horaria.

Línea 2 del Metro

En el caso de la Línea 2 del Metro de Lima, según la ATU mantendrá su horario regular: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Transporte regular y taxis autorizados

El transporte público regular estará disponible al público desde las 4:30 a. m. hasta medianoche, y estará sujeto a la demanda del servicio.

En Tanto, el servicio de taxis estará disponibles las 24 horas del día.

Por último, el presidente de la ATU precisó que los conductores tendrán una programación determinada para mantener la continuidad del servicio y, a la vez, puedan cumplir con su deber cívico. “Un grupo que descansa va en la mañana y vota y luego va al servicio en la tarde“, apuntó.