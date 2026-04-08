Durante el domingo 12 de abril, el transporte público empezará a operar desde las 5 a. m., así lo dispuso la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Durante el domingo 12 de abril, el transporte público empezará a operar desde las 5 a. m., así lo dispuso la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Según el jefe del ATU, David Hernández, esta ampliación se da en el marco de las elecciones generales 2026. “Estamos trabajando desde las 5 de la mañana como si fuera un día hábil, no un domingo; recuerden que los domingos se empieza 6:00 o 6:30. Estamos empezando como día de semana, desde las 5 de la mañana, para que haya continuidad operativa”, explicó.
En el caso de la Línea 2 del Metro de Lima, según la ATU mantendrá su horario regular: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
Transporte regular y taxis autorizados
El transporte público regular estará disponible al público desde las 4:30 a. m. hasta medianoche, y estará sujeto a la demanda del servicio.
En Tanto, el servicio de taxis estará disponibles las 24 horas del día.
Por último, el presidente de la ATU precisó que los conductores tendrán una programación determinada para mantener la continuidad del servicio y, a la vez, puedan cumplir con su deber cívico. “Un grupo que descansa va en la mañana y vota y luego va al servicio en la tarde“, apuntó.