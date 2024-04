Para fomentar una mayor inclusión en lugares públicos, los restaurantes peruanos están implementando menús en formato braille para personas con discapacidad visual. En esta línea, diversos establecimientos están siendo capacitados para adaptarse y complementar esta medida con otras acciones inclusivas.

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) informó a El Comercio que en el país hay 3 millones 209 mil personas con alguna discapacidad. De este total, 1 millón 550 mil presentan discapacidad visual.

Anteriormente hubo iniciativas en las que algunos restaurantes ofrecían cartas en braille. Sin embargo, estas prácticas fueron desapareciendo (foto: Hugo Pérez). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

A raíz de ello, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) ha lanzado un servicio de transcripción e impresión en sistema Braille para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información sobre los servicios que ofrecen restaurantes y hoteles. Esta iniciativa surge en cumplimiento de la Ley N° 31707, que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973. De esta manera, las personas invidentes tendrán mayores facilidades para buscar hospedaje, comida y otros productos de manera independiente, sin necesidad de que otras personas les lean menús o letreros.

Más medidas necesarias

La presidenta del Conadis, Sandra Piro, dijo a este diario que “saludo esta iniciativa, ya que brindará a las personas con discapacidad visual de todo el Perú la oportunidad de tener conocimiento de lo que ofrece el restaurante. Esto contribuye a su autonomía, permitiéndoles leer sus propios menús”.

Además de las cartas, también que es importante que las instalaciones sean accesibles (foto: Hugo Pérez). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Indicó que anteriormente hubo iniciativas en las que algunos restaurantes ofrecían cartas en braille. Sin embargo, estas prácticas fueron desapareciendo, pero están siendo reforzadas nuevamente.

“Las cartillas son importantes, pero también lo es la forma en la que te atiende el personal. Deben estar capacitados para atender a las diferentes discapacidades que tienen las personas. El Conadis cuenta con una guía de buen trato que indica cómo se debe atender a estos ciudadanos”, dijo.

El periodista y escritor con discapacidad visual, Jorge Llerena, y su esposa Lourdes Montoya se dirigieron al restaurante para probar este nuevo sistema (foto: Hugo Pérez). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Agregó también que es importante que las instalaciones sean accesibles y cuenten con elementos como un piso podotáctil, para que las personas con bastón puedan guiarse.

El trabajo de los restaurantes

Uno de los restaurantes que está implementando estas medidas es La Cabrera, el cual cuenta con dos locales ubicados en El Polo y Miraflores. En este último se desarrolló una capacitación al personal para que sepan cómo tratar a las personas con discapacidad visual.

El conferencista y activista en defensa de los derechos de personas con discapacidad visual, Luis José “Pacho” Cantt, capacitó a personal del restaurante La Cabrera de Miraflores (foto: Hugo Pérez). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

El gerente del restaurante La Cabrera, Diego Vizcarra, informó a El Comercio que decidió implementar el sistema de cartas en braille en los dos locales para que las personas con discapacidad visual se sientan en las mismas condiciones que cualquier otro ser humano. Indicó que, además de las cartas, están capacitando al personal para ofrecer un mejor trato.

“Es la primera vez que en nuestros restaurantes vamos a contar con cartas en braille. Todo será acorde a lo que pide el Conadis. Este ha sido nuestro primer paso. Después, nos gustaría implementar un sistema interactivo con inteligencia artificial, donde se podrá interactuar verbalmente para ayudarte a elegir el plato que desees. Esperamos seguir innovando. Algo que también nos parecería importante sería aprender el lenguaje de señas para incluir así a las personas con discapacidad auditiva”, acotó.

El conferencista y activista en defensa de los derechos de personas con discapacidad visual, Luis José “Pacho” Cantt, fue el encargado de dar la capacitación. “Yo pertenezco a este grupo de personas, y es necesario tener ciertas habilidades para poder atendernos adecuadamente en los restaurantes. Esto incluye desde cómo te ayudan a ingresar al restaurante hasta cómo te guían a tu mesa. Además, es fundamental indicar explícitamente a los comensales lo que estás haciendo y dónde estás colocando sus platos y bebidas”, dijo.

“Pacho” Cantt, fue el encargado de dar la capacitación (foto: Hugo Pérez). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Resaltó que el trato de los mozos es importante para que los clientes se sientan tranquilos y en un ambiente confortable. “Así, no se sentirán rechazados ni discriminados. Yo, como persona invidente, me siento en igualdad de derechos como cualquier otra persona. Sin embargo, el nivel de educación hace que haya bastantes prejuicios. Nuestro país debería cambiar”, mencionó.

Comensales

El periodista y escritor con discapacidad visual, Jorge Llerena, y su esposa Lourdes Montoya se dirigieron al restaurante para probar este nuevo sistema. “Me entusiasma mucho, siento que se está reforzando nuestra autonomía y autodeterminación. Tener una carta en braille que me permita escoger lo que quiera consumir me da independencia y me permite desarrollarme mejor. Yo decido qué consumo y eso eleva mi autoestima, me da libertad”, dijo Jorge.

El personal del restaurante La Cabrera fue capacitado para otorgar un buen trato a personas con discapacidad visual (foto: Hugo Pérez). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Mencionó que ya se han realizado este tipo de campañas antes, pero fueron disminuyendo con el tiempo, por lo que es necesario que ahora no se desvanezcan. “Tener una guía en braille nos ayuda a tomar decisiones por nosotros mismos”, sostuvo Lourdes.

¿Cómo atender a las personas con discapacidad visual?

El Conadis recomienda lo siguiente.

Identificarse siempre cuando se dirige a una persona con discapacidad visual. Si hay más personas, presentarlas.

Cuando se oriente a las personas con discapacidad, ser descriptivos usando, por ejemplo, adverbios como izquierda, derecha, arriba, abajo u otros.

Cuando la persona con discapacidad requiere realizar una firma, pregúntele si requiere apoyo y cómo se lo puede brindar.

Realizar explicaciones verbales descriptivas para ayudarle a comprender la información.

Consultarle a la persona con discapacidad si requiere asistencia para caminar o desplazarse. Cuando lo requiera, ofrecerle uno de los brazos para hacerlo, según lo prefiera.

Advertirle a la persona con discapacidad de posibles obstáculos presentes en el camino, así como de las escaleras, subidas o bajadas.

Evitar puertas semi abiertas, objetos fuera de su sitio, macetas, etc.

Cuando se deje de atender a la persona con discapacidad, hacérselo saber.

Cuando la persona con discapacidad lo requiera, facilitar su atención en formato braille y/o videos que cuenten con audios descriptivos.

Cuando la persona sea asistida por un perro-guía, evitaremos interactuar con este animal, ya que se debe entender que se trata de un elemento de ayuda para esa persona y que es ella quien atiende y gestiona su conducta. En los desplazamientos o paradas, se recomienda posicionarse en el lado contrario al que ocupa el perro-guía.