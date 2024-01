Así como este proyecto, los vecinos denunciaron que al menos existen cuatro proyectos que excederían la altura permitida de acuerdo a la zonificación . En tanto, la Municipalidad de Surco indicó que serían 60 las edificaciones que vulnerarían los parámetro de zona y altura. Respecto a ello, el actual alcalde, Carlos Bruce, responsabilizó a la gestión pasada, liderada por Jean Pierre Combe.

Una parte de los vecinos afectados reside en el sector 5.1 de Surco. La vecina Úrsula Pareja afirmó a este Diario que ha residido en el distrito durante más de 45 años y nunca había experimentado una problemática similar. “El alcalde tiene que ayudarnos. Las redes de agua y desagüe van a colapsar”, expresó. Afirmó que el proyecto en cuestión es de la compañía “Sembra” y constará de 17 pisos (actualmente, ya se han construido 9).

Los vecinos protestaron frente al proyecto de la inmobiliaria "Sembra" (foto: Britanie Arroyo). / GESAC > BRITANIE ARROYO

Conforme a los parámetros comunes del Plano de Zonificación de Santiago de Surco, el edificio se encuentra en una “zona de comercio zonal”, donde la altura máxima permitida es de 10 pisos.

Fuente: Plano de Zonificación de Santiago de Surco.

Otra de las vecinas, quien prefirió mantenerse anónima por seguridad, explicó que la obra tendría 20 pisos, pero, tras las quejas de los residentes, la cantidad se redujo a 17. Añadió que “la normativa de la Vivienda de Interés Social tiene muchas lagunas a nivel jurídico, lo que permitió que las constructoras se aprovecharan y se expandieran por diversas áreas del 5.1″.

Residentes denuncian que distintos proyectos inmobiliarios generarían congestión vehicular y ruidos molestos en el distrito (foto: Britanie Arroyo). / Britanie Arroyo

Vivienda de Interés Social

El 21 de junio de este año, el Tribunal Constitucional (TC) dejaba sin efecto la Ordenanza 2361-2021 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que planteaba disposiciones para el diseño y ejecución de proyectos de Habilitación Urbana y Edificación de Vivienda de Interés Social (VIS).

Si bien la normativa 2361-2021 de la MML era de obligatorio cumplimiento para la comuna metropolitana, el Área de Tratamiento Normativo III estaba exenta de su aplicación. Esta es conformada por los distritos de La Molina, Santiago de Surco, San Borja, Miraflores, Magdalena, Surquillo y San Isidro.

Con ese fallo del TC, se determinó que la zonificación, el planeamiento urbano y la determinación de la altura máxima de las edificaciones son competencias exclusivamente municipales. Sin embargo, el propio Tribunal precisó que el pronunciamiento no tenía efecto sobre los proyectos ya iniciados , bajo la norma de la MML declarada nula. Estos proyectos deben ser revisados individualmente por las autoridades competentes.

De tal forma, los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) que se venían ejecutando o desarrollando quedaron estancados, pues estos ahora deberían seguir los parámetros técnicos establecidos por los municipios , como lo son la zonificación y la altura máxima, los cuales no eran necesariamente respetados antes del fallo del TC .

“Se declara infundada dicha pretensión (sobre anular proyectos ya aprobados). Este Tribunal no puede emitir un pronunciamiento al respecto. Una declaración de nulidad podría afectar derechos legítimos. En todo caso, el análisis de validez deberá realizarse ante las instancias correspondientes (las municipalidades distritales), y tomando en consideración los derechos de terceros que se pudieran encontrar involucrados”, se lee en el fallo.

Por otro lado, los vecinos mencionaron que otra estrategia de las inmobiliarias fue hacer uso de ordenanzas distritales, como la 595-MSS (aprobada durante la gestión del exalcalde Jean Pierre Combe). No obstante, esta ordenanza fue derogada por la actual gestión del alcalde Carlos Bruce . Ante esto, el abogado Martín Moscoso señaló que dicha normativa posibilitaba aumentar la cantidad de pisos, bajo la excusa de construir edificios ecológicos.

“Bastaba con colocar algunas macetas para considerarla una zona ecológica. Ante la controversia de esta ordenanza, la gestión actual la derogó. Sin embargo, se ejecutaron proyectos que fueron aprobados en la administración anterior”, afirmó. Agregó que es en este punto donde el TC emitió la resolución indicando la facultad exclusiva de las municipalidades distritales para establecer los parámetros de altura.

De acuerdo con la gestión actual de la Municipalidad de Surco, serían 60 los proyectos de esas características aprobados por la gestión pasada.

Informe técnico

El Comercio tuvo acceso a un informe elaborado por el arquitecto José Miguel Victoria, contratado por los vecinos para analizar la obra. En base a su estudio, el experto llegó a diversas conclusiones acerca de las irregularidades que presentaría la construcción.

A la altura de la cuadra 2 de Caminos del Inca, los vecinos suelen alzar sus carteles en contra de la edificación.

“De acuerdo con las normativas, ya no se permiten VIS (de pisos que superen la altura permitida) en la zona, y la cantidad de pisos no es la adecuada. La escalera de evacuación del edificio es extremadamente estrecha y apenas permite el paso de una camilla. Además, la rampa de estacionamiento es de un solo carril. Por otro lado, debido a la disposición de los conductos de luz, la iluminación no llegará de manera adecuada a los pisos inferiores. Algunos departamentos están designados como dormitorios universitarios y ni siquiera cumplen con las dimensiones mínimas de una vivienda social”, se menciona en su informe.

De acuerdo con los parámetros comunes del distrito, la altura permitida para los edificios de la zona es de hasta 10 pisos.

Más obras

Los residentes han afirmado que existen más construcciones que estarían excediendo la cantidad de pisos y ocasionarían molestias por ruido y congestión en el distrito . “Hay un proyecto de ‘Tribeca’ (en la cuadra 5 de Caminos del Inca), donde se planea construir 16 pisos (lo permitido sería un máximo de 8 por ser una “zona residencial de densidad media”)”, declaró la vecina Carmen Roca. “Imagínate cómo debe estar nuestra salud mental”, agregó.

De igual manera, los vecinos han señalado que en la cuadra 6 del jirón Cosmos se encuentra el proyecto “Instant” de la inmobiliaria “Inmgenio”, que constaría de dos torres, una de 6 pisos y otra de 10; mientras que el proyecto “Málaga” de la compañía “FCM”, ubicado en la cuadra 1 del jirón homónimo, tiene 8 pisos. A pesar de esto, en ambos jirones solo se permitiría construcciones de hasta 5 pisos, de acuerdo con el plano de zonificación de Surco, ya que son “zonas residenciales de densidad baja”.

De acuerdo con los parámetros comunes del distrito, la altura permitida para los edificios de la zona es de hasta 5 pisos.

Carlos Morán, residente del jirón Cosmos, argumentó que las construcciones están generando problemas de tráfico y afectan el servicio de agua. “La calle es muy estrecha, apenas hay veredas. No estamos en contra de las construcciones, siempre y cuando cumplan con los parámetros permitidos”, añadió.

Los vecinos también denunciaron la ejecución del proyecto "Instant", ubicado a la altura de la cuadra 6 del Jirón Cosmos (foto: Britanie Arroyo). / Britanie Arroyo

Carmen agregó que “es un ataque a todo el distrito. Existe una concentración de edificaciones. Por ende, hay mucho tráfico y resulta difícil circular”.

Del mismo modo, los ciudadanos protestaron por el proyecto de "Tribeca", a la altura de la cuadra 5 de la Av. Caminos del Inca (foto: Britanie Arroyo). / Britanie Arroyo

Gestión actual y la anterior

En una entrevista con El Comercio, el alcalde del distrito, Carlos Bruce, explicó que durante su administración no se ha otorgado ninguna licencia para edificios que excedan la altura permitida. Además, señaló que en febrero de 2023 derogó las ordenanzas que permitían la construcción de edificios con mayor cantidad de pisos . “El problema radica en que algunos proyectos fueron aprobados en la gestión anterior, por lo que ya tienen sus derechos ganados. Resulta difícil suspender sus licencias”, agregó.

Añadió que, como alternativa, ha intentado negociar con los representantes legales de las inmobiliarias. “En el caso de un edificio que iba a tener 22 pisos, logramos reducir esa cifra a 17. Entiendo que algunos vecinos consideran que es insuficiente , pero he logrado reducir en 5 pisos un proyecto que tenía autorización”, afirmó.

El burgomaestre indicó que esta problemática se debe a ordenanzas de la gestión anterior

El alcalde destacó que “ esa sería la solución a la que podemos llegar con aquellos proyectos que fueron aprobados . Es una solución ‘mala’, pero no hay otra alternativa. No podemos violar la ley”, dijo. Además, señaló que ha mantenido reuniones con el personal de Sedapal, asegurando que los proyectos no pondrían en riesgo las redes de agua. Sin embargo, en cuanto al impacto en el tránsito, mencionó que está trabajando en mejorar las vías .

“ Comparto la visión de que Surco no debería tener edificios de gran altura, ya que las vías no han sido diseñadas para viviendas multifamiliares . No podemos permitir edificios de gran altura hasta que se realicen inversiones en viaductos que mejoren la fluidez del tráfico”, sumó.

Por otro lado, el exalcalde del distrito durante el periodo 2019-2022, Jean Pierre Combe, mencionó a El Comercio que, si una licencia de edificación ha sido obtenida por medio de un informe técnico favorable, la municipalidad distrital no cuenta con competencias para interrumpir o suspender sus efectos, salvo que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) declare la nulidad . “El actual alcalde impulsó esa ley. Los alcaldes están maniatados (...). Me hubiera gustado poder hacer más”, dijo.

Documento al que hace referencia Jean Pierre Combe.

Análisis

Dulmer Malca, asociado senior del área Inmobiliaria de estudio Miguel Mur Abogados, explicó que una Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella respaldada por el Estado mediante beneficios a desarrolladores inmobiliarios dirigidos a la venta a familias de bajos ingresos. “A pesar de los programas implementados para este fin, el actual alcalde de Surco sostiene que las licencias, tanto para proyectos de VIS como para proyectos aprobados por la Ordenanza 595-MSS, se concedieron sin cumplir los parámetros edificatorios establecidos por la municipalidad ”, dijo.

Subrayó que las licencias de edificación aprobadas no carecen de validez. No obstante, se han introducido cambios sustanciales, destacando que ahora las VIS deben ajustarse a las zonificaciones y alturas establecidas por las municipalidades . Además, el municipio de Surco revocó la Ordenanza 595-MSS, lo que conllevó a la anulación de los beneficios de altura que dicha normativa regulaba. “No sería posible invalidar licencias de edificación previamente aprobadas, pero es crucial proteger los derechos, tanto de los vecinos como de los individuos involucrados en estos proyectos”, añadió.

Lily Valderrama, jefa del área de Relaciones Sociales y Gubernamentales del mismo estudio, comentó que el aumento de vecinos en una zona puede resultar desfavorable para algunas familias debido al incremento de vehículos, generación de residuos sólidos y mayor demanda de servicios públicos , por lo que es esencial gestionar adecuadamente estos aspectos.

Destacó que las autoridades desempeñan un papel crucial para manejar los impactos, intensificando la fiscalización y asegurando la eficiencia en la prestación de servicios. “Las inmobiliarias deben crear un plan de comunicación estructurado (…). Es importante establecer mesas de diálogo entre inmobiliarias, autoridades municipales y vecinos para llegar a acuerdos que mitiguen los impactos”, dijo.

La vecina Mary Vilca fue una de las que expresó su indignación ante las obras del distrito (foto: Britanie Arroyo).

Jesús Escate, abogado especializado en derecho inmobiliario, señaló que la problemática de habitar en una zona con más familias de las inicialmente planificadas es más profunda . “La normativa que regula la Vivienda de Interés Social es el Decreto Legislativo 006-2023, diseñado para sectores de bajos recursos. Sin embargo, en el caso de Surco, existe una discrepancia significativa entre la norma y la realidad, ya que se están desarrollando proyectos en áreas aparentemente residenciales , lo que sugiere un posible uso indebido de la normativa para superar los límites urbanísticos”, adicionó.

Descargos de las inmobiliarias

Este Diario solicitó comentarios a las inmobiliarias involucradas. En primer lugar, “Sembra” afirmó que “nuestro proyecto inmobiliario fue proyectado desde el 2020. Se obtuvo conformidad en cada especialidad: ‘Arquitectura’, ‘Verificación y Dictamen’, ‘Estructuras’, ‘Instalaciones Sanitarias’ e ‘Instalaciones Eléctricas’. La evaluación demostró que el proyecto cumple con la normativa y la altura permitida para la zonificación del inmueble”.

“ Es oportuno manifestar que, durante la evaluación y diseño de nuestro proyecto, estaban en vigencia diversas normativas que determinaban características técnicas . La zona cuenta con una zonificación de comercio zonal, lo que permite la instalación de centros comerciales, supermercados, entre otros”, mencionó.

“La sentencia emitida por el TC fue expedida cuando ya nos encontrábamos realizando la obra. ‘Sembra’ y las demás inmobiliarias no deberían verse afectadas por contar con derechos que, por hechos ajenos, fueron anulados posteriormente (…). Ante los reclamos de los vecinos y con la finalidad de mantener el perfil urbano, se decidió voluntariamente modificar el proyecto, reduciendo la altura del edificio de 20 a 17 pisos”, informó.

Por otra parte, “Tribeca” también se pronunció al respecto. “Luego de intercambiar ideas con la autoridad municipal y los vecinos, decidimos replantear el proyecto a únicamente 16 pisos, el cual ha obtenido las autorizaciones con estricto respeto a los procedimientos exigidos a toda empresa inmobiliaria . El proyecto actual no es de VIS y ha buscado respetar cuidadosamente y armonizar las normas de alturas del distrito. La obra no inicia, por lo que desconocemos el origen de la queja por eventual ruido o tráfico”, indicó.

Finalmente, el Grupo Inmgenio brindó sus descargos en relación al proyecto “Instant”. “La licencia de edificación otorgada por la Gerencia de Desarrollo autorizó a nuestra empresa a construir. Fue otorgada en aplicación de la Ordenanza 595-MSS. Si bien esta ordenanza fue derogada, las licencias de edificación aprobadas durante su vigencia son válidas (…). Es deber y obligación de la municipalidad cumplir su propia normativa en aras de la seguridad jurídica. Del mismo modo, es conveniente que los vecinos aledaños a nuestro proyecto estén informados”, sostuvo.

Finalmente, la inmobiliaria FCM Construcciones brindó sus comentarios en referencia al predio ubicado en Málaga. “A la fecha, la construcción del Edificio Málaga prácticamente ha sido concluida. No tiene sentido afirmar que, con la construcción del edificio, se estén generando ruidos molestos y menos problemas de tráfico vehicular en las inmediaciones (…). El proyecto edificatorio contó, de manera previa, con el Informe Técnico Favorable 2022-0001897, emitido por Revisores Urbanos el 24 de junio de 2022. Además, el proyecto en cuestión no corresponde a uno de VIS”.

Se comunicó también que “nuestro proyecto fue materia de una denuncia vecinal que dio lugar a su revisión por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano. La GDU elevó lo actuado al MVCS para que emita opinión sobre la validez del Informe Técnico Favorable y la licencia de edificación otorgada. Mediante un oficio del MVCS, se concluyó que el edificio no vulnera la altura máxima permitida. En consecuencia, el Informe Técnico Favorable y la licencia de edificación de dicho edificio constituyen actos válidos y eficaces”.

“Los hechos antes relacionados dejan en claro que las presuntas infracciones normativas denunciadas por los vecinos ya han sido objeto de análisis y resolución por parte de las entidades administrativas competentes. El edificio no vulnera la altura máxima de edificación permitida”, culminó.