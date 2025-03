Hoy los procesos de evaluación donde se les brinda a miles de personas la posibilidad de rendir prueba con la finalidad de poder terminar ingresando a prestigiosas casas de estudios, vienen llamando la atención gracias al Examen de Admisión 2025-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). A propósito de precisamente el evento como tal, esta es la sorprendente, inspiradora y emotiva historia que protagoniza joven peruana con discapacidad visual tras convertirse en ‘cachimba’ superando toda clase de obstáculos.

LA SORPRENDENTE HISTORIA DE JOVEN PERUANA CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE LOGRÓ INGRESAR A LA UNMSM

Entre el 1 y 9 de marzo, miles de jóvenes se dieron cita en la Ciudad Universitaria de la UNMSM a fin de rendir el Examen de Admisión 2025-II que les permita ingresar y cumplir el sueño de pertenecer a la ‘Decana de América’, tal y como ha logrado conseguirlo una joven peruana cuya discapacidad visual no terminó desanimándola.

A través de medios como La República, hoy se da a conocer la historia de Norma Flores Segura, quien participó de proceso mediante el cual finalmente obtuvo el cuarto lugar según orden de mérito, y a partir de fines de marzo iniciará periodo académico llevando materias vinculadas a la Psicología.

“Algunas veces quería dejar la academia, me sentía agotada y pensaba que ya no podía más, pero mi sueño de tener una carrera y ser independiente me motivó a continuar”, expresó la joven peruana con discapacidad visual tras aprobar de manera exitosa el Examen de Admisión 2025-II, y convertirse en ‘cachimba’ sanmarquina, no sin antes mencionar también que “si enfrentan obstáculos, busquen una salida”, y agradecer el apoyo familiar recibido durante periodo de preparación.

ESTAS SON LAS DOS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA UNMSM QUE FUERON OCUPADAS EN SU TOTALIDAD TRAS EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-II

El primer fin de semana del mes de marzo llamó la atención en Perú gracias a la realización de proceso de Admisión 2025-II de la UNMSM que contó con la participación de miles de jóvenes cuyos conocimientos se pusieron a prueba mediante evaluación que determinó un hecho curioso referente a la cobertura de vacantes para dos carreras de ingeniería.

Precisamente ambas especialidades a las cuales vamos a referirnos hoy, tienen en común la particularidad de haber sido ocupadas totalmente considerando las plazas habilitadas por la ‘Decana de América’ como parte de la novedosa oferta académica ofrecida desde el presente año.

Tras ingresar a plataforma habilitada por la UNMSM mediante Oficina Central de Admisión (OCA), podemos notar que tanto la carrera de Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento como Ingeniería Nuclear, figuran con los nombres de 17 y 46 postulantes, respectivamente, que lograron alcanzar vacante tras rendir prueba general de admisión 2025-II, convirtiéndose así en los históricos primeros estudiantes de dichas escuelas profesionales.

LA PLATAFORMA DE LA UNMSM DONDE PUEDES ENCONTRAR LISTADO DE INGRESANTES MEDIANTE ESTE LINK

Dividido por áreas según especialidades ofrecidas, la UNMSM ha llevado a cabo con éxito las 4 jornadas programadas para rendir el Examen de Admisión 2025-II que tuvo la participación de casi 30 mil postulantes de acuerdo a cifras oficiales, y hoy son quienes ya pueden revisar listado de ingresantes mediante aparatos electrónicos como celulares, entre otros.

Desde la comodidad de tu hogar e ingresando a plataforma habilitada para la revisión de resultados mediante este link, tienes la chance de pulsar la opción de color verde como tal, e ingresar a zona donde debes escoger “Modalidad de Ingreso” para finalmente avanzar hasta la “Escuela Profesional” correspondiente donde la relación completa te brinda desde nombres completos del flamante ‘cachimbo’ hasta puntajes y orden de mérito.

Según lo que refiere la ‘Decana de América’ de manera oficial, y con respecto a la jornada del 1 de marzo, un total de 10,308 jóvenes postularon a las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión (D), y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E), con la finalidad de rendir Examen de Admisión 2025-II, y de los cuales 5,318 aspirantes compitieron en primera de las mencionadas, mientras 5,184 en la otra buscando ocupar un lugar exclusivo en 32 unidades académicas habilitadas por la UNMSM.