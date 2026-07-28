Keiko Fujimori juramenta a César Astudillo como ministro del Interior. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori juramenta a César Astudillo como ministro del Interior. (Foto: Presidencia)
Por Abby Ardiles

El general EP (r) César Astudillo Salcedo es el nuevo ministro del Interior. Forma parte del equipo técnico presentado por la presidenta Keiko Fujimori para el inicio de su gobierno, con la misión de enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. Asume el cargo en un contexto marcado por el incremento de las denuncias por extorsión, los constantes ataques armados contra unidades de transporte público que derivan en casos de sicariato y el fortalecimiento de las economías ilegales, como la minería ilegal de oro, además del avance del crimen organizado.

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