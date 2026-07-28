El general EP (r) César Astudillo Salcedo es el nuevo ministro del Interior. Forma parte del equipo técnico presentado por la presidenta Keiko Fujimori para el inicio de su gobierno, con la misión de enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. Asume el cargo en un contexto marcado por el incremento de las denuncias por extorsión, los constantes ataques armados contra unidades de transporte público que derivan en casos de sicariato y el fortalecimiento de las economías ilegales, como la minería ilegal de oro, además del avance del crimen organizado.

El nuevo titular del Ministerio del Interior también es senador electo por Fuerza Popular para el periodo 2026-2031. A lo largo de su carrera militar fue condecorado por su participación en la operación de rescate Chavín de Huántar. Asimismo, se desempeñó como jefe del Comando Especial Vraem entre 2014 y 2015, comandante general del Ejército entre 2017 y 2019 y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2018 y 2021.

LIMA, MARTES 17 DE MARZO DEL 2020. CESAR ASTUDILLO, GENERAL, JEFE DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO / Alessandro Currarino

En el ámbito académico, es magíster en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con estudios de doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Entre las principales distinciones que ha recibido figuran la Orden Militar Francisco Bolognesi en el grado de Gran Cruz, la Cruz Peruana al Mérito Militar en el grado de Gran Cruz, el Premio Ejército de Chile y una condecoración otorgada por el Estado Mayor del Ejército de la República Federativa de Brasil.

Su último cargo público concluyó en julio de 2021, cuando renunció a la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tras solicitar su pase al retiro. En ese momento señaló que su decisión respondía a “razones personales”.

César Astudillo. Foto: CCFFAA

Meses antes, en febrero de 2021, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur allanó la vivienda del entonces jefe del Comando Conjunto y la de otros once investigados por el presunto desvío y venta de combustible asignado al Ejército Peruano, investigación conocida como el caso “Gasolinazo”. Los hechos materia de investigación habrían ocurrido durante su gestión entre 2017 y 2018.

#Ahora | Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur allanó esta mañana las viviendas del general César Astudillo Salcedo y otros 11 investigados por la sustracción y venta de combustible asignado al Ejército Peruano. pic.twitter.com/KFmPo6A0fR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 23, 2021

Dos meses después del allanamiento, la Primera Sala de Apelaciones de Lima Sur declaró inadmisible el recurso presentado por Astudillo para dejar sin efecto la medida judicial. Posteriormente, en julio de ese mismo año, presentó su renuncia al cargo.

#FiscalíaInforma | La Primera Sala Penal de Apelaciones Lima Sur declaró inadmisible la apelación interpuesta por el general EP César Astudillo al allanamiento que se le realizó en febrero pasado, en el marco de las investigaciones por el caso “gasolinazo”. pic.twitter.com/JG5LXQRCUX — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 26, 2021

El 10 de octubre de 2022, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, entonces a cargo del fiscal provincial Hugo Minaya, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el exgeneral César Astudillo y otros tres investigados por el presunto desvío y comercialización de combustible, por los presuntos delitos de organización criminal, peculado agravado y encubrimiento real y personal.

🚨#LoÚltimo:

El #MinisterioPúblico presentó el pedido de prisión preventiva, por 36 meses, contra los ex generales César Astudillo, Jorge Celiz, Luis Ramos y Ricardo Moncada, investigados en el caso "Gasolinazo".



👉https://t.co/FVTYzYfGF0 pic.twitter.com/EM3sMhXSx2 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2022

De acuerdo con la tesis fiscal, los oficiales investigados habrían utilizado de manera irregular el combustible asignado a sus funciones, llegando presuntamente a venderlo a familiares y a grifos particulares para obtener beneficios económicos,.

En noviembre de 2022, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos reprogramó las audiencias del pedido de prisión preventiva para enero y febrero de 2023, luego de que las defensas de los investigados presentaran escritos que no fueron debidamente trasladados al Ministerio Público ni a las demás partes procesales.

Tiempo después, el expediente fue remitido a una Fiscalía Supraprovincial de Lima Centro. Finalmente, el 29 de setiembre de 2025, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró el sobreseimiento de la investigación seguida contra César Astudillo por los presuntos delitos de encubrimiento real y encubrimiento personal.

César Astudillo fue hasta julio jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio) / ANTHONY NINO

Durante su campaña como candidato al Senado, Astudillo impulsó propuestas orientadas a una reforma de la Policía Nacional, centradas en la modernización institucional y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas. En materia legislativa, planteó establecer la cadena perpetua para militares y policías involucrados en delitos como extorsión, sicariato o tráfico de material de guerra. También propuso que las Fuerzas Armadas asuman el patrullaje de las zonas fronterizas en reemplazo de la Policía Nacional.

El reto de Astudillo al frente del Ministerio del Interior

Para Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo y exviceministro de Seguridad Pública, la designación de César Astudillo al frente del Ministerio del Interior busca proyectar una imagen de “mano dura” frente a la creciente criminalidad. “El general Astudillo es un militar exitoso. Ha estado en el Cenepa, en el Vraem, participó en la liberación de los rehenes de la residencia del embajador de Japón y en la captura de ‘Feliciano’ y ‘Artemio’. Tiene una serie de elementos muy importantes que dan cuenta de su eficacia y operatividad militar”, señaló.

No obstante, Valdés advirtió que aún está por verse si ese perfil militar se traducirá en capacidad de gestión para conducir un sector tan complejo como el Ministerio del Interior. En ese sentido, sostuvo que será clave conocer a los viceministros y demás funcionarios que integrarán su equipo en los próximos días. “Desconozco qué tan técnico y gestor es para encabezar el Ministerio del Interior y con qué equipo técnico llegará. Habrá que observar a quiénes designa en los viceministerios y en otros puestos estratégicos”, indicó.

Mujer es asesinada por sicarios tras posible ajuste de cuentas en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)

El especialista también expresó preocupación por el énfasis que la presidenta Keiko Fujimori ha puesto en el uso de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia. “Me preocupa el énfasis que ha colocado Keiko en las facultades constitucionales y los estados de emergencia. Ahora son las Fuerzas Armadas con el apoyo de la Policía. Siento que quiere dar un mensaje de una suerte de línea dura, pero eso no garantiza que se pueda enfrentar con eficiencia la criminalidad y la inseguridad. Además, a la Policía no le gusta mucho ser manejada por generales de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

En la misma línea, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza consideró que el nombramiento de Astudillo responde al simbolismo de la mano dura que busca transmitir el nuevo gobierno. Sin embargo, sostuvo que el éxito de su gestión dependerá del equipo que conforme y de las decisiones que adopte desde el sector. “¿Qué va a hacer y qué equipo va a tener? Creo que eso será lo que finalmente determinará su gestión”, señaló.

Pedraza cuestionó, además, que nuevamente se recurra a un representante de las Fuerzas Armadas para liderar la política de seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. “No veo cómo su experiencia militar se asocia directamente al manejo de la inseguridad ciudadana, y menos aún al sistema penitenciario. Espero que una persona con ese perfil tenga el equipo suficiente para empujar una maquinaria muy pesada y compleja, marcada por la corrupción y una ineficacia incontestable en los últimos años. Espero que eso supere cualquier déficit que él pueda tener”, concluyó.