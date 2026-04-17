Una falla geológica que generó el hundimiento de tierra, resquebrajamiento de pendientes y grietas de dos metros de profundidad puso en alerta a todo el caserío Eladio Tapullima, en San Martín, y obligó a unas 160 familias a evacuar la zona, dejando atrás todo, incluyendo viviendas y zonas agrícolas para su subsistencia.

Autoridades de la provincia de El Dorado dispusieron la evacuación preventiva de todas las familias del caserío Eladio Tapullima luego de la emergencia registrada en el distrito de Agua Blanca

Según autoridades locales, esto deja hasta el momento un saldo de 400 personas damnificadas y aproximadamente 160 viviendas inhabitables.

“Hago un llamado directamente al presidente de la República, que venga a ver nuestra necesidad, nuestra urgencia. Hemos perdido casas, agricultura, cacao, maíz, plátano, que ha sido nuestra solvencia económica”, exhortó el gerente municipal de Eladio Tapullima, Tercero Tuanama, quien estimó en total unas 60 hectáreas de cultivos en riesgo de desaparecer junto a animales de corral.

Grietas de hasta dos metros de profundidad obligaron a evacuar Eladio Tapullima, en El Dorado, San Martín. (América TV)

Grietas de hasta dos metros de profundidad obligaron a evacuar Eladio Tapullima, en El Dorado, San Martín. (América TV)

Grietas de hasta dos metros de profundidad obligaron a evacuar Eladio Tapullima, en El Dorado, San Martín. (América TV)

“Como agricultores, ¿cómo vamos a sobrevivir? También hemos tenido deudas con financieras, bancos, ¿cómo las pagamos? Y nuestros hijos están sin estudiar", agregó.

El fenómeno se manifestó inicialmente el lunes 13 de abril con pequeñas fisuras que aumentaron su tamaño con el paso de los días, provocando el colapso de la Institución Educativa Inicial N.° 429 y la destrucción de hectáreas de cultivos de cacao, plátano y maíz. Luego se reportó la caída de cinco postes de energía eléctrica y daños estructurales en una antena de telecomunicaciones, lo que ha interrumpido el suministro eléctrico y la conectividad en la localidad.

Los pobladores afectados han sido trasladados al polideportivo de San José de Sisa, donde la Municipalidad Provincial de El Dorado brinda alimentación y asistencia básica.