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Grietas de hasta dos metros de profundidad obligaron a evacuar Eladio Tapullima, en El Dorado, San Martín. (América TV)
Grietas de hasta dos metros de profundidad obligaron a evacuar Eladio Tapullima, en El Dorado, San Martín. (América TV)
Por Redacción EC

Una falla geológica que generó el hundimiento de tierra, resquebrajamiento de pendientes y grietas de dos metros de profundidad puso en alerta a todo el caserío Eladio Tapullima, en San Martín, y obligó a unas 160 familias a evacuar la zona, dejando atrás todo, incluyendo viviendas y zonas agrícolas para su subsistencia.

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