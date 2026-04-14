En Arequipa, donde se instalaron 4.215 mesas de sufragio, hubo dos casos donde los miembros abandonaron su labor. El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cerro Colorado, Armando Echevarría, indicó a El Comercio que en la I.E Romeo Luna Victoria y en la I.E Juan Bautista La Salle los miembros de dos mesas desertaron y dejaron a medias el escrutinio.

“En un local, cerca de las 4 de la mañana desaparecieron y dejaron las actas sin terminar. Contaron las presidenciales y dejaron el resto sin contabilizar. En el otro local de votación, avanzaron presidenciales, senadores nacionales, senadores regionales, hicieron hasta diputados y parlamento andino; no lo desarrollaron. En un acta llenamos el incidente y fueron enviadas al jurado porque no tiene información completa”, declaró Echevarría a este medio.

Los miembros de mesa que abandonaron su labor podrían recibir sanciones administrativas y penales. Según el JNE el abandono de la mesa durante cualquiera de sus etapas (instalación, sufragio o escrutinio) equivale a no haber cumplido con la función. Los miembros que no cumplen su labor son sancionados con una multa de S/ 275. Además, perderían el bono de S/ 165 porque no completaron la jornada.

El jefe de la Oficina Desconcertada del JNE en Arequipa, Roberto Vega, declaró que estos casos serán evaluados por las autoridades pertinentes a efecto de buscar una corrección o una responsabilidad. “Si bien es cierto que las horas del escrutinio se han prolongado por la complejidad del proceso, eso no es motivo para abandonar ese deber cívico”, apuntó.

Investigación.

Por su parte, el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa inició una investigación preliminar contra los miembros de mesa que abandonaron su puesto. De acuerdo a la información que manejan, en uno de los casos, la fiscalizadora electoral encontró vacía la mesa de sufragio N.º 007497, con el material electoral sin la custodia. En el lugar buscaron a los miembros de mesa y no los encontraron. Se realizó la constatación policial y procedieron al recojo del material electoral para su embalaje en la respectiva ánfora.

El fiscal provincial Herbert Rivera Begazo dispuso el inicio de investigación preliminar por 30 días por el presunto delito electoral. Entre las diligencias dispuestas se encuentran tomar la declaración del personal fiscalizador del JNE, empleados de la ONPE, de los miembros de mesa, del personal policial asignado al local de votación, entre otros.

La gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE en Arequipa, Brenda López, en entrevista con El Comercio indicó que en cada mesa de votación hay un aproximado de 300 electores. Aclaró también que son los dos únicos casos sobre abandono de mesas en toda la región.

“Lo que sí tenemos es 34 actas observadas que representan el 0.8%. Son por diferentes motivos: error material, porque no coinciden las cifras, porque faltan firmas y otros motivos. Esas actas fueron derivadas al jurado electoral correspondiente”, declaró Brenda López a este medio.

En Arequipa estuvieron habilitados para votar 1,226,525 ciudadanos. La especialista de la ONPE señaló que se ha verificado un aproximado del 20% de ausentismo.