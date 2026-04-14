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Resumen

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Los miembros que no cumplen su labor son sancionados con una multa de S/ 275. Además, perderían el bono de S/ 165 porque no completaron la jornada. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
Los miembros que no cumplen su labor son sancionados con una multa de S/ 275. Además, perderían el bono de S/ 165 porque no completaron la jornada. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
Por Zenaida Condori Contreras

En Arequipa, donde se instalaron 4.215 mesas de sufragio, hubo dos casos donde los miembros abandonaron su labor. El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cerro Colorado, Armando Echevarría, indicó a El Comercio que en la I.E Romeo Luna Victoria y en la I.E Juan Bautista La Salle los miembros de dos mesas desertaron y dejaron a medias el escrutinio.