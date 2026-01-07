A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que los niveles de radiación ultravioleta (UV) vienen registrando valores elevados en todo el Perú, alcanzando categorías de “muy alta” y “extremadamente alta”, según el Índice Ultravioleta (IUV).

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que, los valores comprendidos entre 8 y 10 corresponden a la categoría “muy alta”, mientras que los valores iguales o superiores a 11 son clasificados como “extremadamente alta”, lo que evidencia una mayor intensidad de la radiación solar.

¿Cuáles son las regiones y distritos con mayor UV?

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Senamhi, en la región costa, los valores máximos del IUV oscilan aproximadamente entre 8 y 14. En la sierra, estos niveles fluctúan entre 12 y 18, mientras que en la selva se registran valores entre 9 y 14.

En Lima Metropolitana, el IUV alcanza valores de 9 a 13 en los distritos del norte y este; de 8 a 10 en Lima Oeste y Centro; y de 8 a 12 en Lima Sur.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

El Senamhi recomienda a la población y a las autoridades regionales y locales adoptar medidas de fotoprotección y reducir la exposición directa al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. Buscar refugio bajo toldos, sombrillas o estructuras techadas.

Además, se recomienda mantener una vigilancia permanente de los niveles de radiación UV para proteger la salud pública y prevenir daños por exposición excesiva al sol, como quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel, cáncer cutáneo y afecciones oculares como cataratas.